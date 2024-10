Edelmetall- & Rohstoff-Magazin 2024/25

Kurzbeschreibung Vom 7. bis 8. November 2024 findet die zweite "Forum ONE"-Event in München statt. Sie ist die Nachfolgeveranstaltung der ehemaligen "Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse" (2005-2022). Auf ihr präsentieren sich eine handverlesende Anzahl an Ausstellern (Minengesellschaften und Dienstleister), aus dem In- und Ausland vor. An beiden Tagen fanden gleichzeitig Fachvorträge namhafter Referenten statt.



Die 20. Jubiläumsausgabe umfasst ca. 240 Seiten. Über 60 Fachbeiträge namhafter Autoren aus der Edelmetallszene (z.B.: Dimitri Speck, Dr. Uwe Bergold, Prof. Dr. Thorsten Polleit, Hannes Huster, Ronald Stöferle, Mag. Christian Vartian, Prof. Dr. Eberhard Hamer, Matthias Weik, Marc Friedrich, Uli Pfauntsch, Johann A. Saiger) abgedruckt.



Ein Muss für jeden Edelmetallfan!