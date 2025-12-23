Menü
Minara Resources Ltd.

Minara Resources Ltd.
Bergbau
Australien
Oktober 2011
Übernahme
Glencore plc


Das Bergbauunternehmen ist seit Oktober 2011 nicht mehr an einer Börse gelistet. Das Delisting von Minara Resources Ltd. fand aufgrund einer Übernahme durch Glencore plc statt.

Ältere Artikel von und über die Gesellschaft befinden sich (sofern vorhanden) im Archiv.

