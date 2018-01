Minaurum Gold Inc.: Dieser Treffer ist der Durchbruch!

Im Update gestern habe ich Ihnen kurz die sensationellen Daten von Minaurum Gold übermittelt. Der gestern vorgelegte Treffer war wirklich ein Big-Hit ( Link ).Schauen wir uns die Karten dazu einmal an:Links sehen Sie den Treffer mit 8,25 Meter und 1.760 g/t (57 Unzen Silber) plus Basismetalle. Stimmt die Annahme der Geologen, dann hat diese Erzader eine Länge von gut 500 Metern, vielleicht geht sie auch noch tiefer. Eine Ader mit dieser Mächtigkeit und diesen Gehalten ist extrem wertvoll.Wenn wir 57 Unzen Silber haben, dann sind dies ca. 970 USD an Gegenwert, also etwa 0,74 Unzen Gold!Das Silber-Äquivalent dieser Bohrung lag bei 2.166 g/t. Wir haben also zusätzlich noch sehr gute Werte in den Basismetallen (Kupfer, Zink und Blei).Sie wissen, dass ich Minaurum hauptsächlich wegen Dr. Peter Megaw gekauft haben. Er hat einen der hochgradigsten Silberfunde in Mexiko für MAG Silver (TSX: MAG) getätigt. Das Juanacipto Projekt von MAG hat Gehalte von 550 g/t bis 648 g/t Silber:MAG hat "nur" 44% dieses Gebietes, der Rest gehört Fresnillo . Doch der Börsenwert von MAG liegt aktuell bei 1,22 Milliarden CAD.Nun kann ich Minaurum aufgrund einer Bohrung nicht mit einer MAG Silver gleichsetzen, die schon viel weiter sind, doch eines steht fest, der Markt wird nun Minaurum noch deutlich stärker ins Auge fassen, als jemals zuvor.Mit 1.760 Gramm (dreimal höher als MAG Silver) über mehr als 8 Meter hat man die Fährte aufgenommen und noch wichtiger, das geologische Modell von Dr. Megaw wurde mit dieser Bohrung bestätigt.Minaurum hat mit dieser ersten Bohrung in die Europa-Guadalupe Ader einen Volltreffer gelandet. Bedenken Sie, dass man nur aufgrund der Annahmen von Dr. Megaw ein erstes Loch gebohrt hat und dann gleich einen derart dicken Fisch gefangen hat.Für mich hat Minaurum nun die Chance, ein ganz Großer unter den Silberaktien zu werden. Zwar ist die Aktie gestern 22,60% gestiegen, doch ich glaube es wäre ein Fehler, sich auf diesen Niveaus mit Gewinnmitnahmen zu verabschieden. Die Story nimmt erst Fahrt auf.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.