Great Panther Mining Ltd.

Great Panther Silver Ltd. ist ein primäres Silberproduktions- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen konzentriert seine Tätigkeiten aktuell auf den Abbau von Edelmetallen in den beiden zu 100% eigenen Silber-Bergbaubetrieben in Mexiko, dem Guanajuato Minenkomplex nebst der San Ignacio Satellitenmine in Guanajuato und der Topia Mine in Durango. Das Unternehmen schloss außerdem im Dezember 2016 einen Vertrag zum Erwerb von 100% der Anteile am Coricancha Minenkomplex in den Zentralanden von Peru, wovon man sich weiteres Wachstum verspricht.