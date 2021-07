Emperor Mines Ltd.

Emperor meldet für das Dezemberquartal (Juniquartal) die Fusion mit Intrepid (AUS). Die Fusion soll am 25.03.08 vollzogen werden. Jeweils 4,25 Emperor Aktien sollen in 1 Intrepid Aktie getauscht werden. Die Tolukuma Mine wurde am 06.02.08 an die indonesische Petromin verkauft, ohne daß ein Verkaufspreis genannt wurde. Im Dezemberquartal erreichte [...]