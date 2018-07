Gold wurde frühzeitig abgewiesen - die Bären behalten die Oberhand!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Aufgrund zunehmender Dynamik nahmen wir den Goldpreis unlängst wieder mehr in den Fokus und auch zur letzten Analyse zum Monatsstart am 4. Juli verblieb ein bärischer Beigeschmack. Denn trotz kurzfristiger Erholungschance wurden die Niveaus von 1.265,00 USD bzw. 1.281,00 USD als mögliche Umkehrlevel definiert.Mit dem Hoch vom 9. Juli bei 1.265,90 USD touchierte das edle Metall punktuell den ersten Umkehrpunkt und zeigt sich seither wieder sehr schwach. Bereits mehr als 20 USD je Unze wurde bereits wieder verloren und so gilt es jetzt auf das letzte Bewegungstief bei 1.237,60 USD zu achten. Ein Tagesschluss darunter würde die Bärenpower reaktivieren und Verluste bis 1.210 USD und darunter bis 1.160 USD in Aussicht stellen.Daran könnte jetzt nur noch ein rasches Comeback auf der Oberseite mit Notierungen über 1.266,00 USD etwas ändern. Sodann wäre zumindest eine weitere/korrektive Erholungsphase denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.