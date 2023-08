Alle Artikel

Nine gibt die XRF-Ergebnisse für VMS-Mineralisierung aus der Mine Wedge im weltbekannten Bergbaucamp Bathurst bekannt. Cominco betrieb die 1956 entdeckte Mine in den Jahren 1962 bis 1968 und produzierte 1,5 Mio. t vorwiegend Kupfererz. Trotz der langen Explorations- und Betriebsgeschichte mussten die technischen Daten zur Mine nicht an das New Brunswick Department of Energy and [...]