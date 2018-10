Neues Chartbook: In Gold We Trust 2018

Geldpolitische Zeitenwende: Weltweiter Beginn eines Zinserhöhungszyklus und Übergang von einer lockeren zu einer straffen Geldpolitik



Währungspolitische Zeitenwende: Abkehr von der US-zentrischen Ordnung und Entwicklung hin zu einem multipolaren System



Technologische Zeitenwende: Blockchain-Technologie, Kryptowährungen und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten für den Goldsektor

Performance von Gold im Vergleich zu den Aktienmärkten während der Finanzkrise 2008

Der Vermögensverwalter Incrementum AG mit Sitz in Liechtenstein hat eine neue Chartsammlung zusammengestellt, die die Highlights aus dem 211-seitigen Bericht "In Gold We Trust 2018" in kompakter Form darstellt. Darüber hinaus gehen die Autoren Ronald Stöferle und Mark Valek auch auf die aktuelle Situation am Goldmarkt ein.Das Chartbook fasst zunächst die Analysen und Schlussfolgerungen des im Mai erschienenen diesjährigen Berichts zusammen. Dieser beschäftigte sich u. a. mit den folgenden Hauptthemen:Im zweiten Teil des Berichts analysieren die Autoren anhand zahlreicher Charts die momentane Lage am Goldmarkt und entwerfen verschiedene Szenarien für die künftige Entwicklung. Dabei berücksichtigen sie u. a. das Verhältnis des Goldkurses zu verschiedenen Aktienindices und zum Silberpreis, technische Unterstützungslinien, die Positionierung der Trader am Terminmarkt sowie Sentimentindikatoren.Darüber hinaus illustriert die Chartsammlung die Performance von Gold in Währungen, die zuletzt stark an Wert verloren haben, und widmet auch den Aktien der Minengesellschaften einige Seiten.Am Ende des Berichts kommen Ronald Stöferle und Mark Valek zu dem Schluss, dass eine Rezession in den USA das wahrscheinlichste Zukunftsszenario ist. In diesem Fall sei mit einem Anstieg des Goldpreises zu rechnen, da dieser bei Konjunktureinbrüchen in der Vergangenheit üblicherweise zulegen konnte.Ein Rückgang des Kurses auf bis zu 700 $ sei nur zu erwarten, wenn die Geldpolitik erfolgreich normalisiert wird und ein wirtschaftlicher Aufschwung erfolgt. Auf der anderen Seite könnte der Beginn einer Rezession, die zur Unterbrechung der Zinserhöhungen und womöglich zu neuen quantitativen Lockerungen führt, den Goldpreis bis auf 5.000 $ katapultieren.Das neue Chartbook in englischer Sprache können Sie hier als PDF herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de