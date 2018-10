Wartet Gold die Zwischenwahlen in den USA ab?

Der Goldpreis scheint nach seinem letzten Anstieg in einer Preislage zwischen 1.220 USD und 1.230 USD zu konsolidieren und wird vielleicht durch einen stärkeren US-Dollar-Index in Schach gehalten - oder durch die Machenschaften am Gold-Futures-Markt der COMEX, was sogar noch wahrscheinlicher ist. Jedes Mal, wenn Aufwärtsdruck den Preis auf 1.230 USD hebt, scheint er anschließend um ein paar Dollar nach unten gedrückt zu zu werden.Der SPDR Gold Shares (GLD) hat in den letzten Tagen kaum Zu- und Abflüsse verzeichnet, was darauf hindeutet, dass der institutionelle Markt abwartet und erst einen Ausbruch in die eine oder andere Richtung sehen will, bevor er mehr Geld bereitstellt, oder Kapital aus dem weltweit größten Gold-ETF abzieht.Da die Zwischenwahlen in den USA in ein paar Wochen beginnen und einige Unsicherheiten in den Umfragen auftauchen, könnte sich Gold bis zum Wahltermin (dem 6. Dezember) in einer Auszeit befinden. Es gibt einen interessanten Artikel , der von der BBC in Großbritannien veröffentlicht wurde und einige detaillierte Grafiken zu den verschieden Faktoren beinhaltet, die die Wählerschaft bei vorherigen Präsidentschaftskampagnen beeinflussten, und die jeweils aktuellen Zahlen mit auflistet. Betrachtet man diese Zahlen und Tabellen, so würde die Demokratische Partei derzeit deutlich dazugewinnen.Allerdings ist nicht sicher, ob das ausreichen würde, um eine Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erhalten, das die Republikaner derzeit mit 241 von 194 Sitzen kontrollieren - vom Senat ganz zu schweigen. Präsident Donald Trump (der eine äußerst umstrittene Persönlichkeit in der US-Politik ist) brachte die Umfragen schon einmal durcheinander und er könnte es wieder tun. Seine Anhänger sind fanatisch in ihrer Parteinahme - aber auch seine Gegner.Wir denken, dass der beste Hinweis auf das letztendliche Ergebnis in der Anzahl der politischen Rücktritte in jeder Partei vor den Zwischenwahlen liegen könnte - und viel mehr Republikaner treten in den Ruhestand als Demokraten. Auch bei der Beschaffung von Mitteln für Werbekampagnen zur Unterstützung ihrer Kandidaten waren die Demokraten viel erfolgreicher als die Republikaner.Wie im BBC-Artikel zu den politischen Rücktritten steht: “Mehrere bedeutende Ausschussvorsitzende und der Sprecher des Parlaments, Paul Ryan, schlossen sich bereits der Welle an Rücktritten an. Die Zahl derjenigen, die freiwillig ihre Posten verlassen, stellt einen neuen Rekord für eine Mehrheitspartei in der jüngeren Vergangenheit dar - ein deutliches Zeichen dafür, dass die Republikaner womöglich nicht mehr lange die Mehrheit stellen. Mehrere Amtsinhaber - linke und rechte - wurden ebenfalls zwangsweise in den Ruhestand versetzt, da sie im Vorausscheid gegen einen relativ unbekannten Herausforderer verloren hatten.Das könnte ein weiterer Hinweis auf eine Anti-Stimmung gegenüber der amtierenden Regierung in der Wählerschaft sein. Diese könnte dazu beitragen könnte, eine Machtverschiebung in Washington voranzutreiben, weil es mehr Republikaner gibt, die erneut für die Wahl kandidieren als Demokraten.“Wie bereits oben erwähnt wurde, ist Präsident Trump selbst in seiner eigenen Partei eine umstrittene Persönlichkeit, und wir vermuten, dass die Rekordzahl der zurücktretenden republikanischen Gesetzgeber ebenso ein Zeichen ihrer Unzufriedenheit mit dem amtierenden Präsidenten und seiner Politik sein könnte wie ein normales Ruhestandmuster. Sobald sie den politischen Mainstream verlassen haben, müssen sie weder seine Vorschläge unterstützen noch seine zahlreichen Tweets aus dem Stegreif positiv kommentieren. Wenn sich die Unzufriedenheit noch weiter vertieft, könnten wir eine große Wiederauferstehung der Demokratischen Partie erleben.Insgesamt wären wir nicht überrascht, wenn die Demokratische Partei die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus stürzt, aber vielleicht behält die "Grand Old Party" ihre knappe Mehrheit im Senat. Wenn die Demokraten die republikanische Mehrheit in beiden Häusern stürzen, könnte die zerrüttete US-Politik dazu führen, dass einige oder sogar alle politischen Vorschläge von Präsident Trump abgeschwächt oder verworfen werden. Aber was ein angeschlagener Präsident Trump unter solchen Umständen womöglich tut, während er weiterhin die Exekutivgewalt und Oberbefehlsmacht besitzt, könnte sowohl für die USA als auch für die ganze Welt äußerst beunruhigend sein.Zwar sind Präsident Trump und seine Äußerungen nicht jedermanns Sache, doch immerhin sind während seiner Amtszeit eine wachsende Wirtschaft und sinkende Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen - zumindest behaupten das die möglicherweise manipulierten offiziellen Statistiken. Jedoch nahm das Handelsdefizit des Landes zu, während einige Beobachter sich zunehmend Sorgen über die künftigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Handelskriege machen, die der Präsident entfesselte.Sollten sich die Demokraten in den Zwischenwahlen durchsetzen, würde das wahrscheinlich für die USA eine politische Sackgasse bedeuten, und könnte das Vertrauen in den US-Dollar, der in letzter Zeit wieder gestiegen ist, stark erschüttern. Ein sinkender Dollar würde wahrscheinlich einen steigenden Goldpreis bedeuten, sodass politische Veränderungen und Unsicherheit in den USA positiv für Gold sein könnten, obwohl die Republikaner zumindest der Theorie nach vielleicht besser für die Edelmetalle wären als die Demokraten.Präsident Trump und seine Politik schienen zumindest gut für die Wall Street zu sein. Selbst viele, die zwar dem konservativen Lager zuzuordnen sind, aber offenbar gegen Donald Trump als Präsidenten waren, sind jetzt - vielleicht widerwillig - bereit zu akzeptieren, dass seine Politik positive Auswirkungen auf die Wirtschaft hatte. Aber die Sorge für die Republikanische Partei ist nicht unbedingt, dass diese Menschen demokratisch wählen werden - das werden sie wahrscheinlich nicht - sondern, dass sie sich der Stimme enthalten und damit den Demokraten den Sieg bescheren.Das "Big Money", das den Goldpreis in beiden Richtungen bewegen kann, dürfte sich vorerst zurückhalten, bis sie sicher sind, wie sich der politische Wind dreht. Aber je näher wir dem Wahltermin kommen und je klarer die Umfragen auf die eine oder andere Weise ein eindeutiges Ergebnis anzeigen, desto wahrscheinlicher wird Gold nach oben oder nach unten ausbrechen. Momentan sagen fast alle Umfragen demokratische Gewinne voraus, obwohl die Republikaner im Senat immer noch einen Vorsprung haben.Das Repräsentantenhaus zeigt insgesamt ein anderes Bild, und wir sehen wahrscheinlich erhebliche Fortschritte bei den Demokraten, auch wenn noch nicht sicher ist, ob es für eine Mehrheit reicht. Die letzten Anhörungen von Kavanaugh könnten eine negative Auswirkung auf das Wahlergebnis der Demokraten haben, da allgemein die Auffassung herrscht, dass ihre Opposition gegen die Ernennung des Richters rein politisch motiviert war. Das festigte die Unterstützung der Republikaner, während die Wahlbeteiligung der Demokraten womöglich abgeschwächt wurde.© Lawrence WilliamsDieser Artikel wurde am 23. Oktober 2018 auf www.lawrieongold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.