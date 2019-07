American Manganese erhält Batteriematerialien von Elektrofahrzeugen im Rahmen des laufenden Projekts mit landesweit tätigen Laboren des US-Energieministeriums

Surrey, 17. Juli 2019 - American Manganese Inc. - In Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 28. März 2019 über seine Partnerschaft mit dem US-Energieministerium (U.S. Department of Energy, das DOE) hinsichtlich eines mehrjährigen Projekts mit Schwerpunktlegung auf die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für Lithium-Ionen-Batterien freut sich American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) bekannt zu geben, dass es die Kathoden- und Anodenmaterialien aus erfolgreich demontierten Batterien von Elektrofahrzeugen von Teammitgliedern des Critical Materials Institute (das CMI) erhalten hat. Das Material soll mit dem patentierten RecycLiCo-Verfahren von AMY behandelt werden. Die Ergebnisse werden an die Teammitglieder des Projekts weitergeleitet.Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt der Projektmeilensteine und es ist uns eine Ehre, mit weltbekannten, landesweit tätigen Laboren und führenden US-Universitäten zusammenzuarbeiten, meinte Larry Reaugh, CEO von American Manganese. Hinsichtlich der Lieferung der Materialien aus den demontierten Batterien an die Pilotanlage von AMY sagte Herr Reaugh weiter, dass das Projekt planmäßig vorangeht. Das Hauptaugenmerk von American Manganese ist auf die Gewinnung von Lithium, Kobalt, Mangan und Nickel gerichtet, alles Elemente, die angesichts der zunehmenden Hinwendung zu Elektrofahrzeugen eine stark wachsende Nachfrage verzeichnen.Der Schwerpunkt des Projekts mit dem offiziellen Titel Lithium Ion Battery Disassembly, Remanufacturing, and Lithium & Cobalt Recovery Project liegt auf der Erforschung, Entwicklung und Demonstration neuer Verfahren, die die Rückgewinnung des Werts aus Lithium-Ionen-Batteriepacks, -modulen und -zellen durch eine Wiederverwendung, Wiederaufbereitung und Materialrückgewinnung maximieren.Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft des Critical Materials Institute, einem Energieinnovationszentrum, das vom Ames Laboratory geleitet sowie dem Amt für Energieeffizienz und erneuerbare Energien (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy) und dem Amt für fortschrittliche Fertigung (Advanced Manufacturing Office) des US-Energieministeriums unterstützt wird.Zu den Partnern von AMY zählen landesweit tätige US-amerikanische Labors:Oak Ridge National Laboratory (das ORNL). Das ORNL mit Sitz in Oak Ridge (Tennessee) ist das größte fachübergreifende, landesweit tätige Wissenschafts- und Energielabor im DOE-System.Idaho National Lab (das INL).Das in Idaho Falls (Idaho) gelegene, landesweit führende Zentrum für Kernenergieforschung und -entwicklung ist in den Bereichen Energiesysteme, nationale Sicherheit, Wissenschaft und Umwelt tätig.Die Purdue University ist ebenfalls Projektpartner. American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium in Batteriequalität mit minimalen Verarbeitungsschritten. 