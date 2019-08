Feiner Goldknuffel - Mini-Gussbarren aus Recyclinggold

"Goldknuffel" in drei Barrengrößen

Barrengewichte: 10 g, 1 oz und 50 g



Feingehalt Gold: 999,9



Barrengröße, z.B. des 1 Unzen Barren ... 19,70 x 19,70 x 5,50 mm



Hersteller: ESG.Edelmetall | Agosi Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG

alle Bildquellen: ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG

Klein, quadratisch und einfach knuffelig - die ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG kommt einem lang gehegten Kundenwunsch nach und bietet gegossene Feingoldbarren im ungewöhnlichen Goldknuffel-Design an. Dieses zeichnet sich durch eine kleine, quadratische Form mit abgerundeten Kanten aus.Insbesondere in der Größe von 10 g stellen die Gussbarren eine echte Rarität dar, da aufgrund des aufwendigen Herstellungsprozesses in dieser Gewichtsklasse meistens nur geprägte Barren produziert werden. Feine Unregelmäßigkeiten und Erstarrungslinien, die das Gießverfahren verursacht, machen jeden Barren zu einem Unikat.Mit einem Feingehalt von 999,9 eignen sich die gegossenen Goldbarren als Wertanlage oder als Geschenk zu einem besonderen Anlass. Jeder Goldknuffel wird in einer LBMA-zertifizierten Prägeanstalt verarbeitet und besteht zu 100 Prozent aus nachhaltigem Recyclinggold.Weitere Informationen unter www.scheideanstalt.de und www.edelmetall-handel.de oder www.facebook.com/ESG.Edelmetall.© Borgmeier Public Relations / ESG.Edelmetall