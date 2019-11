American Manganese nimmt Verhandlungen zur vorläufigen Planung einer Demonstrations-Recyclinganlage auf

27. November 2019 - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich, berichten zu können, dass mit Kemetco Research Verhandlungen hinsichtlich der vorläufigen technischen Planung und wirtschaftlichen Analyse einer kommerziellen Demonstrations-Recyclinganlage mit einer geplanten Verarbeitungskapazität von 3 Tonnen Kathodenaltstoffen pro Tag aufgenommen wurden.Nach der erfolgreichen Planung, Inbetriebnahme und Prüfung des RecycLiCoTM-Pilotanlagenprojekts soll Kemetco Research mit der vorläufigen technischen Planung und wirtschaftlichen Analyse für eine kommerzielle Demonstrationsanlage beginnen, wobei die verschiedenen Datenpunkte und Optimierungsstrategien, die während des Pilotanlagenprojekts beobachtet werden konnten, genutzt werden. Anschließend wird American Manganese Kemetco mit der Erarbeitung von detaillierten technischen Plänen beauftragen.Als wir Kemetco im Jahr 2016 erstmals mit der Erprobung eines Recyclingverfahrens für Lithiumionenbatterien im Labormaßstab beauftrag haben, lösten Norm Chow und sein brillantes Wissenschaftlerteam nicht nur Probleme im Labormaßstab, sondern behielten auch immer die Skalierbarkeit des Verfahrens im Auge, meint Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Es war schon immer unser Ziel, dieses Verfahren in ein profitables Unternehmen mit einem globalen Kundenkreis auszubauen.Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors. American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium in Batteriequalität mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien zu werden.Für das Management von American Manganese Inc.Larry W. Reaugh, President & Chief Executive OfficerTel: 778 574 4444E-Mail: lreaugh@amymn.comwww.americanmanganeseinc.comwww.recyclico.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!