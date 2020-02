Excellon Resources kauft Otis Gold!

Wie Excellon Resources Inc. und Otis Gold Corp. soeben bekannt gaben, haben die beiden Unternehmen eine bindende Vereinbarung getroffen, wonach Excellon sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Otis Gold übernehmen wird.Durch den Zusammenschluss soll ein Edelmetallproduzent mit bestehender Silberproduktion in Mexiko und attraktiven Entwicklungsprojekten in den USA entstehen.Im Rahmen der Vereinbarung erhalten Aktionäre pro Otis-Aktie 0,23 Excellon-Aktien.© Redaktion MinenPortal.de