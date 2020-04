Gold - die große Untertasse liefert bullisches Potenzial

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Unbestreitbar ist, dass der Goldpreis mit dem Boden zum Jahreswechsel 2015/2016 den Start zu einer bis heute anhaltenden Erholungsbewegung legte. Doch damit nicht genug! Denn im Kontext des Big Pictures vom Gold lässt sich gegenwärtig eine große Untertassenformation ableiten, welche noch erhebliches Potenzial weit über das nominale Hoch vom Handelsjahr 2011 bei rund 1.920 USD hinaus verspricht.3.500 USD je Unze sind hierbei noch konservativ und somit sollten goldige Jahre vor uns stehen. Im weiteren Wochenverlauf werden wir Gold hier an dieser Stelle nochmals detaillierter ins Visier nehmen.Kritisch für das edle Metall würde es ohnehin erst wieder bei Notierungen unterhalb von 1.450 USD werden. Doch dieses Szenario erscheint aufgrund der mehrjährig/bullischen Struktur eher unwahrscheinlich.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.