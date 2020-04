Gold Fields Ltd. liefert starken Rebound mit +42%

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields konnte bisher im Handelsmonat April mit einer überragenden Erholungsbewegung von knapp über 42% überzeugen. Die Einschätzung vom 10. Januar traf dabei ins Schwarze. Allerdings im weiteren Monatsverlauf März, die Corona-Pandemie und entsprechende Marktverwerfungen, das bis dahin sehr aussichtsreiche Bild komplett relativierten. Wie man jedoch anhand des langfristigen Chartbildes erkennt, retteten sich die Notierungen zum Monatsschluss doch noch über das wichtige Level von 4,65 USD und schossen bis zum gegenwärtig erreichten Widerstand bei 6,60 USD empor.Die Etablierung über 6,60 USD sollte auf Wochenschlusskursbasis gelingen, um ideale Voraussetzungen für eine weitere Performance zu legen. Im weiteren Verlauf sollte dann das Hoch vom 24. Februar bei 7,90 USD auf die Agenda rücken, bevor mit der Rückkehr in den Trendkanal weitere Kurssteigerungen zu erwarten sein dürften. Die damit einhergehend Perspektive würde, tendenziell sowie unter mittelfristiger Betrachtung, zusätzliches Potenzial in Richtung von 9,00 USD und mehr in Aussicht stellen.Die charttechnische Situation ist folglich in einer sehr interessanten Ausgangslage, solange insbesondere Kursrückschläge unter die Unterstützung bei 6,12 USD vermieden werden können. Abgaben in diese Richtung können selbstverständlich nicht ausgeschlossen werden - gerade vor dem Hintergrund weiterer Marktunsicherheiten.Notierungen unterhalb von 6,12 USD lassen jedoch die Bären wieder hoffen, sodass man neben einer nochmaligen Unterschreitung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (SMA - aktuell bei 5,75 USD), durchaus nochmalige Rücksetzer bis mindestens 5,00 USD je Anteilsschein einkalkulieren sollte. Unterhalb dessen dürfte dann auch schon wieder die unlängst erfolgreich getestete Unterstützung bei 4,00 USD in Erscheinung treten. Dieses Niveau erwies sich im März als bestätigte Unterstützung und insbesondere Sprungbrett für die bisherige Performance.Oberhalb von 6,60 USD bzw. insbesondere 6,12 USD bleibt die Lage, trotz bisheriger Performance, weiter bullisch einzuschätzen. Eine Rückkehr in den Trendkanal unterstellt hierbei weiteres Potenzial bis zum Hoch vom 24. Februar bei 7,90 USD und ggf. darüber hinaus in Richtung von 9,00 USD je Aktie.Eine leichte Konsolidierung kann aufgrund des starken Anstiegs jederzeit einsetzen. Hoffnung für die Bären würde allerdings erst bei einem Einbruch unter die Unterstützung von 6,12 USD aufblühen, da dann im weiteren Verlauf größere Verluste einzukalkulieren wären. Abgaben bis 5,75 USD und darunter bis 5,00 USD sollten vor einem dann möglicherweise erneuten Test der Unterstützung bei 4,00 USD nicht überraschen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.