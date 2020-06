Zijin Mining - jetzt kommt es darauf an!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. befindet sich noch immer in einer Konsolidierungsphase im Rahmen der Erholung vom April. Oberhalb von 0,35 EUR bleibt die Aktie direkt auf dem Sprungbrett eines Aufwärtsimpulses bis 0,41 EUR und ggf. höher in Richtung von 0,45 EUR.Sollten die Notierungen hingegen deutlich unter das Niveau von 0,35 EUR – zugleich Vormonatstief – zurücksinken, so müsste man durchaus mit einer Korrektur bis zur Unterstützung bei 0,26 EUR rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.