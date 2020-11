Silber nimmt Kurs auf 26,00 USD

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Während dieser Tage fand ein massives Umdenken bzw. vielmehr eine massive Umschichtung statt. Der US-Dollar geriet aufgrund der US-Wahl-Eskapaden sichtlich unter Druck und sorgte nicht nur bei den Edelmetallen für massive Umkehrbewegungen. Der Goldpreis überwand hierbei den wichtigen Widerstandsbereich bei 1.920 USD und der kleine Bruder in Form des Silberpreises nimmt aktuell Kurs auf den Widerstand bei 26,00 USD. Man darf auf den Wochenschlusspreis gespannt sein, denn heute Nachmittag folgt noch der US-Arbeitsmarktbericht (NFP). Faktisch gilt es Silber nunmehr engmaschig zu beobachten, denn mit dem Sprung über 25,00 USD ist ein Anstieg über das Niveau von 26,00 USD nur noch eine Frage der Zeit.Missglückt allerdings der Ansatz eines Ausbruchs, darf man im Rahmen eines wiedererstarkenden US-Dollars keineswegs die Augen vor einem erneuten Abschwung in Richtung 21,30 USD verschließen. Volatile Zeiten bleiben garantiert.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.