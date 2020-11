Silber vor gleichem sell-off wie Gold?

Quelle Charts: Guidants

Während der Goldpreis bereits gestern, und wie man gegenwärtig feststellt auch heute, sich im Sog der Verkaufsakteure befindet. Erscheint Silber noch relativ robust – bzw. schien es bisher. Denn aufgepasst: Aktuell wird die Unterstützung bei rund 23,30 USD aufgegeben und somit bleibt der Traum von Notierungen größer 26,00 USD vorerst eben dieser. Vielmehr sollte man sich darauf einstellen, dass es zeitnah zu einem Test der Unterstützung bei 21,30 USD kommt. Dort angelangt, bedarf es einer Aktualisierung der dann vorherrschenden Chartsituation.Sollte sich Silber hingegen erneut rund um 23,30 stabilisieren, wäre eine Gegenbewegung in Richtung 25,00 USD durchaus denkbar. Allerdings müsste dazu auch der Goldpreis selbst eine Erholung starten. Generell bullisch dürfte es ohnehin erst bei einem Anstieg über 25,25 USD werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.