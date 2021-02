American Manganese erzielt mit Material aus Lagerbestand der US-Agentur für Verteidigungslogistik im Projekt Wenden einen Manganextraktionsgrad von 99%

Surrey, 4. Februar2021 - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich, in Zusammenhang mit seinem von der US-Agentur für Verteidigungslogistik (DLA) finanzierten Projekt bekannt zu geben, dass bei der Aufbereitung von Ausschussmaterial aus dem Lagerbestand bei Wenden unter Einsatz moderner Methoden im Labormaßstab positive Manganextraktionsresultate erzielt werden konnten. Im Anschluss an eine Reihe von Tests im Labormaßstab zur Bestimmung der optimalen Prozessbedingungen wurde im Rahmen von Laugungstests unter Einsatz von AMYs patentiertem Manganverfahren eine Manganextraktionsrate von bis zu 99 % erzielt.Die jüngsten Ergebnisse von American Manganese sind ein erster positiver Schritt im Rahmen des DLA-Projekts, bei dem es insgesamt darum geht, einen Machbarkeitsnachweis für die Behandlung von Material aus der Lagerhaltung bei Wenden zur effizienten Herstellung von elektrolytischem Manganmetall (EMM) zu erbringen. Weitere Tests im Labormaßstab samt Berichterstattung betreffen das Betriebsverfahren der Fest-Flüssig-Trennung, die Charakterisierung der Verarbeitungsrückstände, die Mangan-Karbonat-Fällung sowie die EMM-Tests.Ich bin von den Fortschritten und Optimierungsmaßnahmen, die wir in unserem Projekt zur Behandlung der Lagerbestände bei Wenden bisher erzielen konnten, wirklich begeistert, meint Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Unser Ziel ist es, für die DLA ein Projekt im Labormaßstab zu modellieren, bei dem auch die Errichtung einer modernen Großanlage zur Verarbeitung der Lagerbestände bei Wenden Berücksichtigung findet.Die Tests im Labormaßstab dienen dazu, geeignete Betriebsabläufe zu definieren und ein wirtschaftlich sinnvolles Fließbild zu entwickeln, mit dem die strategische und heimische Versorgung mit EMM aus den Lagerbeständen des US-Verteidigungsministeriums bei Wenden in Arizona sichergestellt werden kann. Das gelagerte Material besteht im Wesentlichen aus Manganerz, das in den 1950er und 1960er Jahren abgebaut wurde. Im Hinblick auf die zukünftige Errichtung einer modernen Materialverarbeitungsanlage werden im Rahmen der Tests im Labormaßstab auch Verbesserungen des Verfahrensfließbildes durchgeführt, um den Platzbedarf für die Gerätschaften sowie die Betriebskosten zu reduzieren. American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien (RecycLiCo) sowie die Produktion von elektrolytischem Manganmetall aus geringgradigen US-Ressourcen gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit hohen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus Abfällen der Lithium-Ionen-Batterieherstellung zu werden.Für das Management von American Manganese Inc.Larry W. ReaughPresident & Chief Executive OfficerTelefon: 778 574 4444E-Mail: lreaugh@amymn.comAmerican Manganese Inc.RecycLiCoTMDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!