David Brady: Wie geht es mit Silber weiter?

Silber vollendete am 1. Februar ein Blowoff-Top bei einem höheren Hoch von 30,35. Zumindest war dies für viele Leute eine gute Lernerfahrung, vor allem für die Neulinge der Edelmetallbranche. Dies brachte Silber sicherlich in den Fokus und ins Herz der Finanzmedien, wo es angesichts dessen, was auf uns zukommt, hingehört; und dafür bin ich sehr dankbar.Wie die meisten meiner Anhänger wissen, verwende ich einen datenbasierten Prozess, der zahlreiche Werkzeuge und Datenpunkte nutzt, um festzustellen, wann die Märkte die Richtung ändern. Dies ermöglicht es mir, objektiv zu bleiben und verhindert, dass ich emotional werde, wenn etwas steigt oder fällt. Ich verwende diesen Vorgang kurzfristig zu Handelszwecken sowie langfristig für Investitionen. Es hat mir gute Dienste geleistet und unter anderem meine Entscheidung bekräftigt, im zweiten Halbjahr 2015 anzufangen, Edelmetalle zu erwerben.Ich habe meinen Prozess entwickelt, indem ich einen Blick auf alle vorherigen Spitzen und Talsohlen am Markt für jedes einzelne Asset geworfen habe und identifizierte, welche Signale konsistent auf eine kommende Spitze oder Talsohle hindeuteten. Diese Signale variieren in Sachen Wichtigkeit basierend auf dem jeweiligen Asset. Positionierung hat eine größere Wirkung auf Erdgas, während die Stimmung bei den Edelmetallen deutlich wichtiger ist.Letztlich identifiziere ich Schlüsselsignale für jedes Asset und warte geduldig auf die Extrema, die eine anstehende Spitze oder Talsohle signalisieren. Ich habe keine Kristallkugel und es ist keine genaue Wissenschaft, doch dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen, und hilft sicherlich dabei, Gewinne zu schützen und Verluste zu reduzieren. Die beste Funktion dieses Prozesses ist es, Emotionen zu eliminieren - die Nemesis der meisten Portfolios.Ich sagte, dass dies eine Lernerfahrung war, und hier ist der Grund dafür. Dies sind einige Signale, die ich erkannte und andeuteten, dass sich Silber auf eine wichtige Spitze, gefolgt von einem scharfen Rückgang, bewegen würde... Stimmung ist der ultimative, nonkonformistische Indikator der Edelmetalle. Sie funktioniert konsistent als Spitzen und Talsohlen. Sie war extrem bullisch.Mehr als 80% der Kleinanleger waren bullisch. Tatsächlich war der Markt am 7. August 2020, als Silber seine letzte Spitze verzeichnete, das letzte Mal derart bullisch. Dies war ein offensichtlicher Hinweis darauf, dass der Markt bald eine Obergrenze erreichen könnte, doch dies alleine ist etwas unzuverlässig. Märkte können eine ganze Zeit lang extrem bullisch bleiben.Aus einer technischen Perspektive heraus waren die negativen Abweichungen in den Tages- und Wochencharts von Silber und SILJ, dem ETF der Silberbergbauunternehmen, ebenfalls klar geworden. Silber war außerdem extrem überkauft, wobei der RSI über 70 lag. Ich twitterte darüber am Morgen des 1. Februars. Negative Abweichungen treten auf, wenn der Preis ein höheres Hoch erreicht, doch die Momentumindikatoren wie RSI und MACDs dies nicht tun. Das kann ebenfalls eine baldige Spitze signalisieren, vor allem in Kombination mit anderen Signalen.