Goldmünzen im Otto-Stil

Bildquelle: ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG

Bildquelle: ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG

Gewicht: 3,39 g

Feingewicht: 3,11 g

Feingehalt: 916,67

Legierung: 22 Karat

Durchmesser: ca. 16,5 mm

Dicke: ca. 1,3 mm

Hersteller: ESG, Rand Refinery

Hinweis: Anlagegold ist nach § 25c UStG steuerbefreit.

Die ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG erweitert ihre beliebte Ottifanten-Kollektion! Gemeinsam von der ESG und Otto Waalkes designt, lassen sich ab sofort zwei witzige und liebevolle Ottifanten-Geschenkboxen erwerben:Sie bestehen aus einer Kapsel mit Ottifanten-Bildern und einer 1/10-Unze-Krügerrandmünze in ihrem Inneren. Weltweit gilt die Krügerrandmünze als beliebteste Goldanlagemünze. Als Kapselmotive stehen zwei verschiedene Varianten zur Auswahl. Eine davon bildet zwei sich küssende Ottifanten ab und eignet sich bestens für alle Verliebten - zum Beispiel als Hochzeitsgeschenk. Neben dieser romantischen Kapsel lässt sich auch eine humorvolle erwerben.Vor allem Edelmetall- und Wortwitz-Liebhaber begeistert diese Motivbox. Grund dafür: Auf den Kopf des Ottifanten fällt eine Münze, woraufhin dieser einen Schmerzlaut von sich gibt, eine Anspielung auf das chemische Symbol für Gold "Au". Durch ein Krügerrand-Zertifikat und liebevolle Details, wie mit Goldfolienprägung veredelte Schriftzüge, beweisen die Kapseln mit Sammel-Charakter ihren Wert. Letztendlich stellt die Kombination aus Anlagemünze und gestalteter Verpackung das ideale Geschenk dar - etwas, das nicht so schnell in Vergessenheit gerät.Weitere Informationen unter www.scheideanstalt.de und www.edelmetall-handel.de oder www.facebook.com/ESG.Edelmetall.Borgmeier Public RelationsLange Straße 112, D-27749 DelmenhorstVanessa Klindt / Jennifer ReddigE-Mail: klindt@borgmeier.dereddig@borgmeier.deTel.: 04221 / 93 45 -333 oder -342Fax: 04221 / 93 45 -399