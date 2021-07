American Manganese Inc. reicht vorläufigen Basisprospekt ein

Surrey, 19. Juli 2021 - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) (TSX.V: AMY | OTCQB: AMYZF| FWB: 2AM) hat bei der Wertpapierkommission der Provinz British Columbia, der British Columbia Securities Commission, einen vorläufigen Kurzprospekt (der Prospekt) eingereicht. Mit dem Einreichen des Prospekts möchte das Unternehmen die finanzielle Flexibilität erreichen, um Finanzierungsmöglichkeiten und günstige Marktbedingungen nutzen zu können, falls und wenn dies gewünscht ist, nachdem die Einreichung genehmigt wurde.Der endgültige Prospekt ermöglicht es dem Unternehmen, während seiner 25-monatigen Gültigkeitsdauer Stammaktien, Schuldverschreibungen, Warrants, Zeichnungsscheine und Einheiten (zusammen die Wertpapiere) oder eine beliebige Kombination dieser Wertpapiere im Wert von bis 25.000.000 Dollar anzubieten. Die bestimmten Bedingungen eines Angebots gemäß dem endgültigen Prospekt und die beabsichtigte Verwendung des Erlöses werden in einem Prospektnachtrag festgelegt, der in Verbindung mit einem solchen Angebot bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wird. Sofern dies nicht in einem Prospektnachtrag anders angegeben ist, kann das Unternehmen den Nettoerlös aus dem Verkauf von Wertpapieren unter anderem für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke, Investitionsausgaben sowie zukünftige Akquisitionen verwenden.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Rechtsstaat statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzes eines solchen Rechtsstaates ungesetzlich wäre.Eine Kopie des Prospekts kann auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden. American Manganese Inc. ist ein Produzent kritischer Metalle mit einem Fokus auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCo-Verfahren. Das patentierte RecycLiCo-Verfahren wurde entwickelt, um eine umweltfreundliche Lösung mit geschlossenem Kreislauf für das Recycling von Kathodenmaterial zu bieten, das in Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird. Das Recyclingverfahren bietet hohe Extraktion und Reinheit der Kathodenmetalle wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminiumoxid. Das RecycLiCo-Verfahren wurde mit dem Ziel entwickelt, recycelte Batterieprodukte herzustellen, die mit minimalen Verarbeitungsschritten nahtlos und direkt in die Wiederaufbereitung von Batterienkathoden integriert werden können.Für das Management von American Manganese Inc.Larry W. ReaughPresident und Chief Executive OfficerTelefon: 778 574 4444E-Mail: lreaugh@amymn.comwww.americanmanganeseinc.comwww.recyclico.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!