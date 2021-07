American Manganese bereitet sich auf Endphasen des Haldenrückgewinnungs- und Materialaufbereitungsprojekts vor

- Das AMY-Projekt wird von der Defense Logistics Agency, Manager des U.S. National Defense Stockpile, finanziert- Gereinigte Mangansulfat-Lösung wird als Einsatzmaterial für die elektrolytische Manganmetallherstellung aufbereitetSurrey, 21. Juli 2021 - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass sein Wenden Stockpile Reclamation and Advanced Material Processing-Projekt, das im Oktober 2020 von der United States Defense Logistics Agency (DLA) vergeben wurde, kurz vor dem Abschluss steht, während das Unternehmen seine aufbereitete Mangansulfat-Lösung als Einsatzmaterial für die elektrolytische Gewinnung zur Erzeugung von elektrolytischem Manganmetall (EMM) vorbereitet. Die DLA vergab den Auftrag (https://americanmanganeseinc.com/u-s-defense-logistics-agency-funds-american-manganese-inc-to-advance-manganese-stockpile/), Arbeiten an den 322.000 Tonnen schweren Manganlagerbeständen der US-Regierung in der Nähe von Wenden, Arizona, durchzuführen, mit dem Ziel, EMM für die Nation zu produzieren.American Manganese hat seitdem Tests im Labormaßstab mit dem Haldenmaterial aus Wenden durchgeführt, um die Machbarkeit des patentierten Manganrückgewinnungsverfahrens des Unternehmens (US-Patent Nr. 8.460.631 - https://patents.google.com/patent/US8460631B2/en) zur Herstellung von EMM zu bestätigen. Zu den bisherigen Höhepunkten des Projekts gehören:- Entnahme von 14 repräsentativen Proben aus der Halde Wenden mit einem Gesamtgewicht von 550 Pfund (18. Dezember 2020 - https://americanmanganeseinc.com/american-manganese-shipped-manganese-samples-from-wenden-national-defense-stockpile-in-arizona/)- Erzielung von bis zu 99% Mangan-Extrahierung bei Laugungsstudien (4. Februar 2021 - https://americanmanganeseinc.com/american-manganese-inc-achieves-99-manganese-extraction-for-u-s-defense-logistics-agency-wenden-stockpile-project/)- Verbesserung des ursprünglichen Fließschemas des Unternehmens, von dem erwartet wird, dass es die Effizienz des Prozesses weiter verbessert und die Kapitalkosten reduziert (9. April 2021 - https://americanmanganeseinc.com/american-manganese-improves-manganese-process-flowsheet-for-u-s-defense-logistics-agency-project/)- Aufbereitung von gereinigter Mangansulfat-Lösung als Einsatzmaterial für die EMM-ProduktionUnser Projekt im Labormaßstab soll als ein Modell für ein Verarbeitungsfließbild dienen, das von der DLA bei weiteren Arbeiten im Maßstab einer zukünftigen wirtschaftlichen Verarbeitungsanlage berücksichtigt werden kann, meinte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Ich denke, dass nach Projektabschluss unsere Rückgewinnung bei der Halde Wenden und das fortschrittliche Materialverarbeitungsfließbild der DLA die potenziellen Aussichten für inländisch produziertes EMM, das derzeit bei Null liegt, demonstrieren und dazu beitragen werden, die Abhängigkeit der USA von China zu verringern. Laut dem letzten öffentlich herausgegebenen National Defense Stockpile Requirements-Bericht (file:///C:/Users/sp/Downloads/764766%20(2).pdf) stuft das US-Verteidigungsministerium den Mangel an EMM für die Defense Industrial Base während eines nationalen Notfalls als Signifikant ein. Es gibt keinen direkten Ersatz für Mangan bei der Herstellung von Aluminiumlegierungen und einigen Arten von Stahllegierungen.Seit American Manganese das patentierte Verfahren zur effizienten Gewinnung von Mangan aus minderwertigen Ressourcen entwickelt hat, hat sich der Manganmarkt mit der schnellen Kommerzialisierung von Elektrofahrzeugen verändert. Stellantis, einer der größten Automobilhersteller der Welt, kündigte seine 30 Milliarden Euro schwere Elektrifizierungsstrategie während seiner EV-Day-2021-Veranstaltung an und führte Mangan als Schlüsselelement für seine Elektrofahrzeugbatterien (https://www.mining-journal.com/energy-minerals-news/news/1413542/stellantis-ev-day-offers-further-boost-for-lithium-manganese) auf. Das patentierte Mangan-Verfahren von American Manganese ist auch der Grundstein für die Entwicklung des Kathoden-Recyclingverfahrens des Unternehmens für Lithium-Ionen-Batterien -- RecycLiCo -- das erfolgreich die bis zu 100-prozentige Extrahierung von Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt aus Kathodenmaterialien von Lithium-Ionen-Batterien demonstriert hat. American Manganese Inc. ist ein Produzent kritischer Metalle mit einem Fokus auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCo-Verfahren. 