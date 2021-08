Gold startet mit über 1.800 USD je Unze in den August

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Goldpreis notiert, im großen Chartbild, dennoch in einer gewissen Spannungssituation. Größerer Schaden könnte zwar im Hinblick der erfolgten Stabilisierung vom Juli vermieden werden. Jedoch zur eigentlichen Befreiung vielmehr Notierungen über 1.900 USD je Unze notwendig sind/wären. Denn nach dem Hype, im Anschluss an die FED-Sitzung der letzten Woche, kehrte unlängst wieder etwas Ernüchterung ein und so ringt das Metall doch bereits wieder mit der Marke von 1.800 USD.Oberhalb von 1.795 USD bleibt die Lage leicht bullisch ausgerichtet, da der Handelsmonat August unter Betrachtung der Saisonalität durchaus bullisch einzuschätzen ist. Jetzt bedarf es allerdings eines Anstiegs über 1.830 USD, bevor darüber Niveaus von 1.900 USD interessant werden.Unterhalb von 1.785 USD droht hingegen die Gefahr das Tief vom Juni bei rund 1.750 USD zu unterschreiten. Im weiteren Verlauf wären dann vielmehr Notierungen bis 1.700 USD einzukalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.