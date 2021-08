Gold vor neuerlicher Korrektur?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Goldpreis konnte sich, nach dem "Flash-Crash" vom Montag, erwartungsgemäß erholen und notiert nur unweit seines Schlussstandes vom Freitag der letzten Woche. Dieses ehemalige Unterstützungsniveau fungiert nunmehr als Widerstand und so könnte sich, in Kürze eine neuerliche Abwärtswelle eröffnen. Diese sollte nochmals in Richtung der Tiefs des Frühjahrs bei 1.680 USD führen.Ob dort eine Art Doppelboden wie im Frühjahr etabliert werden kann, bleibt abzuwarten. Denn im Worst-Case fällt Gold, entgegen der bullischen Saisonalität, weiter zurück. Wir werden dies hier engmaschig beobachten und mit aktuellen Technischen Analysen begleiten.Für alle Goldbullen konnte sich bei einer Rückkehr über 1.765 USD sogar weiteres Aufwärtspotenzial bis 1.830 USD eröffnen. Erst oberhalb dieses Widerstands erlauben sich weitere Zugewinne in Richtung 1.915 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.