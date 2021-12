American Manganese erweitert Demonstrationsanlage für Lithiumionenbatterie-Recycling- und Upcycling-Projekt

- Die 6.700 Quadratfuß große Anlage soll zum ersten hydrometallurgischen Demonstrationsbetrieb für Kathodenabfall-Recycling und -Upcycling Nordamerikas werdenSurrey, 14. Dezember 2021 - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen), ein Pionier des modernen Lithiumionenbatteriekathoden-Recyclings und -Upcyclings, und sein unabhängiger F&E-Vertragspartner Kemetco Research Inc. (Kemetco) freuen sich berichten zu können, dass die Demonstrationsanlage auf 6.700 Quadratfuß Betriebsfläche im Großraum Vancouver (Kanada) für die Anlieferung der großen Anlagenteile bereit steht, um das RecycLiCo-Projekt voranzutreiben. Mit der geplanten Inbetriebnahme im Februar 2022 wird die von American Manganese errichtete RecycLiCo-Anlage mit einer Verarbeitungskapazität von 500 kg Altkathoden pro Tag als erste hydrometallurgische Demonstrationsanlage in Nordamerika das Recycling und Upcycling von Lithiumionenbatterien bewerkstelligen.Mit einer sauberen Stromversorgung aus Wasserkraft und ausreichend Kapazität, um mehrere Tonnen Lithiumionenbatterieabfall zu verarbeiten, ist die RecycLiCo-Anlage bestens gerüstet, um einen kontinuierlichen Betrieb unter realen Betriebsbedingungen sicherzustellen und potenzielle strategische Partner mit Großmengen an Upcycling-Produkten zu beliefern. Das ultimative Geschäftsmodell des Unternehmens besteht darin, sein patentiertes RecycLiCo-Verfahren im Rahmen von Lizenz- und Joint-Venture-Vereinbarungen an Batterie- und Elektrofahrzeughersteller abzutreten, quasi als interner Technologiepartner, der eine zirkuläre Versorgung mit Kathodenvorläufern und Lithiumverbindungen für die abfallfreie Batterieherstellung ermöglicht.American Manganese hat unter Beweis gestellt, dass das im geschlossenen Kreislauf geführte, patentierte RecycLiCo-Verfahren mehr als 99 % des in Lithiumionenbatterieabfällen enthaltenen Lithiums, Nickels, Kobalts und Mangans recyceln und in hochwertige Kathodenvorläufer und Lithiumverbindungen upcyceln kann. Das Fließbild des RecycLiCo-Verfahrens wurde erfolgreich vom Labormaßstab auf eine Pilotanlage mit einer Chargenverarbeitung von 150 kg pro Tag hochskaliert und anhand einer Reihe von Optimierungs- und Planungsschritten sowie Massen- und Energiemodellierung risikominimiert.Zwischen der mechanischen Zerkleinerung von Batterien zu Schwarzmasse und dem hydrometallurgischen Prozess, der die Schwarzmasse in brauchbare Batteriematerialien umwandelt, besteht eine Diskrepanz in puncto Verarbeitungskapazität. Die 500 kg täglich in der Demonstrationsanlage verarbeiteten Kathodenabfälle würden in etwa einer Recyclingmenge von 2,5 Tonnen ganzer Lithiumionenbatterie-Packs pro Tag entsprechen, erklärt Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Nachdem es in Nordamerika keine großformatige hydrometallurgische Anlage für das Recycling und Upcycling von Schrott aus der Batterieherstellung sowie Schwarzmasse gibt, kommt unsere RecycLiCo-Demonstrationsanlage genau zum richtigen Zeitpunkt, um eine Technologielücke in der Batterielieferkette zu schließen.Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors. American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, das sich auf das Recycling und Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien zu hochwertigen Batteriekathodenmaterialien konzentriert und dabei sein im geschlossenen Kreislauf geführtes RecycLiCo-Verfahren einsetzt. Mit nur ganz wenigen Verarbeitungsschritten und einer Extraktionsrate von mehr als 99 % für Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan werden im Upcycling-Verfahren wertvolle Lithiumionenbatterie-Rohstoffe erzeugt, die direkt in die 'Wiederherstellung' neuer Lithiumionenbatterien einfließen.Für das Management von American Manganese Inc.Larry W. Für das Management von American Manganese Inc.Larry W. Reaugh, President & Chief Executive OfficerTelefon: 778 574 4444E-Mail: lreaugh@amymn.comwww.americanmanganeseinc.comwww.recyclico.com Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!