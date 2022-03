Platin mit bereits +22 % im Jahr 2022

Quelle Chart: Guidants

Das Industrie- und Edelmetall Platin konnte sich glücklicherweise zum Ausklang des letzten Jahres am Unterstützungsbereich von rund 900 USD stabilisieren. Seither startete eine Erholung vom Tief zum Jahresstart von knapp 22%. Sollte es daher jetzt noch zum Ausbruch über den kurzfristigen Widerstand von 1.100 USD kommen, wäre weiteres Potenzial bis 1.150 USD bzw. 1.200 USD gegeben.Ein Rückfall unter 1.041 USD sollte dabei jetzt vermieden werden, da in diesem Fall ein Test der runden Marke von 1.000 USD wahrscheinlich werden würde. Notierungen darunter dürften wiederum ein bärisches Setup reaktivieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.