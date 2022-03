Palladium mit +90 % seit Januar und neuem ATH

Quelle Chart: Guidants

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium explodiert formlich in diesem noch jungen Handelsjahr 2022. Seit dem Start ins neue Jahr und dem damit verbundenen Tiefststand, schossen die Notierungen seither um 90% nach oben und erst heute wurde dabei ein neuer Rekordstand (ATH für Allzeithoch) markiert. Die Rally ist intakt und das nächste ableitbare Preisziel befindet sich bei 3.925 USD, bevor die runde 4.000 USD-Marke interessant werden dürfte.Nach unten hin ist das Metall gut abgesichert. Der frühere Widerstand bei 2.840 USD dient nunmehr als Unterstützung und sollte für den Fall der Fälle verteidigt werden können. Andernfalls drohen weitere Abgaben bis rund 2.435 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.