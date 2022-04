Palladium - verliert es tatsächlich seinen Glanz?

Quelle Chart: Guidants

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium explodierte buchstäblich zum Auftakt in dieses Handelsjahr. Mit einer steilen Performance von +90% war eine Gegenbewegung nur eine Frage der Zeit. So geschehen setzte Palladium im Nachgang an das Reaktionshoch bei 3.433 USD vom 7. März um bislang -41% zurück. Seither wird dieser Rückgang oberhalb der Unterstützung bei 2.168 USD konsolidiert.Ein Verbleiben darüber erlaubt erneut mögliches Aufwärtspotenzial in Richtung von 2.500 USD. Oberhalb davon würden sogar wieder die Rekordstände ins Visier rücken.Ein Rückgang unter 2.168 USD dürfte hingegen den Bären einen Vorteil verschaffen. Anschlussverluste bis 1.830 USD wären in der Konsequenz kaum vermeidbar. Im Ausdehnungsfall müsste man sogar Notierungen bis 1.565 USD einkalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.