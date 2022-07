Rohstoffpreise fallen auf breiter Front - auch Öl

Gold und Silber verbilligen sich

Ausverkauf bei Basismetallen lässt auf technische Reaktion hoffen

Schwache Konjunktur drückt auch Ölpreis

* Stichtag: 30.06.2022

Bad Salzuflen, 5. Juli 2022 - Der Edelmetallsektor verzeichnete im Juni gegenüber dem Vormonat eine Abwärtsbewegung. Der Goldpreis lag zum Monatsende bei 1.807,30 US-Dollar pro Feinunze und notierte damit 1,6 Prozent niedriger als zuvor. Auch der Silberpreis verbilligte sich im Juni und beendete den Monat mit 19,86 US-Dollar pro Feinunze, ein Minus von 7,9 Prozent. "Infolge der höheren Zinsen ist die Liquidität im Markt rückläufig, was auch die Edelmetallpreise belastet. Anleger befürchten zunehmend eine globale Rezession, ein Sentiment das jüngste Verbraucherbarometer widerspiegeln", meint Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH.Auch die Gold- und Silberminenaktien sind entlang der Entwicklung der Edelmetalle weiter gefallen. "Das Interesse der Anleger an Gold- und Silberminenaktien ist derzeit sehr gering. Überall besteht Verkaufsdruck, wodurch auch die Aktien der Minenbetreiber weiter fallen", sagt Siegel.Die Nachfrage bei Platin und Palladium war im Juni schwach. Der Preis für Platin verbilligte sich um 9,1 Prozent und schloss am Monatsende bei 888,50 US-Dollar pro Feinunze. Auch Palladium fiel zum Monatsende auf 1.933 US-Dollar pro Feinunze und verbiligte sich damit um 3,7 Prozent. "Die weltweit gesunkene Nachfrage führt zu einem Preisdruck bei allen Platingruppenmetallen", so Siegel.Basismetalle brechen teilweise ein. Der Nickelpreis ist gegenüber dem Vormonat um 19,5 Prozent gesunken und schloss bei 23.075 US-Dollar. Blei verbilligte sich im abgelaufenen Monat auf 1.906 US-Dollar (12,4 Prozent). Der Preis für Aluminium fiel auf 2.431,33 US-Dollar (12,8 Prozent). Auch Zink verringerte sich um 17,4 Prozent auf 3.251 US-Dollar. Das Industriemetall Kupfer notierte um 13,2 Prozent niedriger als zuvor und schloss bei 8.242 US-Dollar. "Auch bei Basismetallen herrscht Ausverkaufstimmung. Eine technische Gegenreaktion ist überfällig", so Siegel.Mit Blick auf den Ölpreis hat Brent-Öl im Juni um 6,4 Prozent niedriger notiert und den Monat bei einem Preis von 107,30 US-Dollar pro Barrel beendet. "Vor dem Hintergrund einer schwächeren Weltkonjunktur sowie einer hohen Inflation, sinkt die Kaufkraft der Verbraucher. Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf den Ölpreis", sagt der Edelmetall-Experte.Die Investmentboutique Stabilitas GmbH hat sich auf die Beratung von Edelmetallinvestments spezialisiert. Seit Unternehmensgründung im Jahr 2006 berät das Unternehmen die auf den Minensektor ausgerichteten Stabilitas-Edelmetallfonds, die unter der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet werden. Hierzu zählen der STABILITAS–PACIFIC GOLD+METALS sowie die Spezialfonds STABILITAS–SILBER+WEISSMETALLE sowie der STABILITAS–GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS.Instinctif PartnersAlexandra Zahn-KolechsteinTel: 0173 / 686 80 37Mail: alexandra.zahn-kolechstein@instinctif.com