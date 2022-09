Palladium - die 1.830 USD sind einzuplanen!

Quelle Chart: Guidants

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium rutschte, im Kontext der vergangenen Analyse vom 16. August , klar zu tief zurück. Dabei erledigte sich der damals geschilderte Pullback für einen nachfolgend bullischen Impuls. Seither dominieren vielmehr wieder die Verkäufer und deuten dabei durchaus weitere Verluste an. Ein neues Reaktionstief unter 1.968 USD, erlaubt somit weitere Abgaben bis zur Unterstützung von rund 1.830 USD. Erst dort besteht dann wieder eine Stabilisierungschance.Oberhalb von 2.100 USD könnten demgegenüber die Käufer auftrumpfen. Mit dem dann wahrscheinlich werdenden Anstieg über 2.168 USD, würde sich zusätzliches Potenzial gen Norden in Richtung von 2.300 USD und dem Widerstand bei 2.434 USD entfalten können.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.