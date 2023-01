Europas größte Lagerstätte für Seltene Erden in der Region Kiruna

LKAB, ein staatliches schwedisches Bergbauunternehmen gab gestern bekannt, dass man Mineralressourcen von mehr als einer Million Tonnen an Seltenerdoxiden im Gebiet Kiruna entdeckt habe. Es handle sich um die größte bekannte Lagerstätte dieser Art in Europa.Seltene Erden werden unter anderem für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen benötigt."Dies ist eine gute Nachricht, nicht nur für LKAB, die Region und die schwedische Bevölkerung, sondern auch für Europa und das Klima. Dies ist das größte bekannte Vorkommen an Seltenen Erden in unserem Teil der Welt und könnte ein wichtiger Baustein für die Produktion der kritischen Rohstoffe werden, die für den grünen Wandel absolut entscheidend sind. Wir stehen vor einem Versorgungsproblem. Ohne Minen kann es keine Elektrofahrzeuge geben", erklärte Jan Moström, Präsident von LKAB in der Pressemitteilung.© Redaktion MinenPortal.de