Sigma Lithium Übernahmeziel für Tesla?

Medienberichten zufolge ist das Unternehmen Sigma Lithium ein mögliches Übernahmeziel für Tesla. Laut Bloomberg erwägt der Elektroautohersteller ein Angebot für den Batterierohstoffkonzern vorzulegen, um sich gegen eine mögliche Rohstoffknappheit bei der Batterieproduktion abzusichern.Sigma Lithium nimmt derzeit das Projekt Grota do Cirilo in Brasilien in Betrieb. Dabei handelt es sich um das größte Lithium-Hartgestein-Vorkommen in Nord- und Südamerika. Phase 1 des Projekts soll jährlich 270.000 Tonnen produzieren. Produktionsbeginn von Phase 1 wird im April 2023 erwartet. Die Phasen 2 und 3 sollen die Produktion auf jährlich 766.000 Tonnen nachhaltiges Lithiumkonzentrat in Batteriequalität steigern.Sigma Lithium hatte zuletzt eine Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD© Redaktion MinenPortal.de