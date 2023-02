Chile: Kupferproduktion 2022 um 5,4% gesunken

Wie Kitco News unter Berufung auf die Chilenische Kupferkommission Cochilco berichtet, ist die jährliche Kupferproduktion in Chile im Jahr 2022 um 5,4% gesunken. Im Jahr 2021 hatte der Ausstoß bei 5,63 Mio. Tonnen des Metalls gelegen und ging im vergangenen Jahr auf 5,32 Mio. Tonnen zurück. Chile gilt als der größte Kupferproduzenten der Welt.Chiles staatliches Kupferbergbauunternehmen Codelco, das größte Kupferförderunternehmen der Welt, verzeichnete im Jahresvergleich einen Rückgang der Produktion um 10,6% auf 1,45 Mio. Tonnen. BHP s Mine Escondida, die größte Kupfermine der Welt, erzielte im Jahr 2022 einen Produktionsanstieg um 4,3% auf 1.054.000 Tonnen. Die zweitgrößte Kupfermine der Welt, Collahuasi, ein Joint Venture zwischen Anglo American Plc und Glencore , verbuchte mit 571.000 Tonnen einen Rückgang um 9,4% gegenüber 2021. Die dritthöchste Kupferproduktion stammt aus der Mine El Teniente von Codelco, die 2022 405.000 Tonnen Kupfer produzierte, was einem Minus von 12% gegenüber dem Vorjahr entspricht.Insgesamt verzeichneten sieben der zehn größten Kupferminen in Chile 2022 einen Rückgang der Produktion, während zwei Minen einen Produktionszuwachs erzielten und eine Mine eine Produktion auf dem Niveau des Vorjahrs meldete.© Redaktion RohstoffWelt.de