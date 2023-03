WTI-OIL - neuer Monat, neuer Rücklauf?

Quelle Chart: stock3

Das Rohöl der Sorte WTI befindet sich weiterhin in einem übergeordneten Abwärtsimpuls. Zuletzt reichten die Kräfte noch nicht einmal für eine Attacke auf den Widerstandsbereich von 81,71 bis 82,20 USD aus. Vielmehr zeigt sich jetzt ein vorgeschalteter Widerstand bei 79,80 USD, welcher erst am vergangenen Freitag eine Bestätigung fand. Unterhalb dessen ist daher unmittelbar von einem erneuten Abtauchen in Richtung der Unterstützung von 73,15 USD auszugehen.Um den Bullen einen ersten Vorteil einzuräumen, bedarf es hingegen des Sprungs über 79,80 USD. Oberhalb dessen wäre dann der entscheidende Anlauf auf den eingangs definierten Widerstandsbereich denkbar. Über 82,20 USD dürfen dabei dann die Bullen wieder klarer im Vorteil sein. Der Handelsmonat März verspricht folglich Spannung.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.