Silber verhindert Schlimmeres

Und dies mit einem wahrlichen Paukenschlag. Bereits am Freitag schossen die Notierungen, im Kontext des US-Arbeitsmarktberichts sowie der Bankenthematik in den USA, steil nach oben. Heute erreichten die Notierungen bereits die +5%-Marke und deuten weiteres Potenzial an. Entscheidend wird jetzt der Sprung über das Level von 21,70 USD sein. Gelingt dies, würde sich gestaffeltes Potenzial bis 22,20 USD und dem folgend bis zum frischen Widerstandsbereich von 22,78 bis 23,10 USD eröffnen.Klar vermieden sollte jetzt eine Relativierung der heutigen Tages- und zugleich Performancekerze. Konkret wäre unterhalb von 20,60 USD mit weiteren Verlusten bis 20,00 bzw. 19,60 USD zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.