Quelle Chart: StockCharts.com

Das weiterhin deutlich unter dem Goldpreis notierende Industrie- und Edelmetall Platin konnte, im Hinblick auf die Verluste der letzten Wochen, unlängst etwas Boden gutmachen. Im Bereich der runden und psychologischen Marke von 1.000 USD je Unze drehten die Notierungen wieder auf und Platin versucht sein Glück. Oberhalb von 1.000 USD bestehen, mitsamt weiteren Erholungswellen sowie neuer Reaktionshochs über 1.041 USD, realistische Chancen für weitere Zugewinne in Richtung 1.060 bzw. 1.100/1.125 USD.Unterhalb von 1.000 USD wird es hingegen kritisch. Speziell Preise unter 988 USD könnten weitere Preiskorrektur bis hin zur Unterstützungsmarke von 902 USD initiieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.