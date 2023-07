Edelmetalle erreichen Bodenbildung

Der Preis für Silber und Gold sinkt leicht

Basismetallpreise insgesamt niedriger

Ölpreis zieht wieder an

Bad Salzuflen, 20. Juli 2023 – Der Goldpreis lag zum Monatsende Juni bei 1.919,40 US-Dollar pro Feinunze und ist damit im Gegensatz zum Vormonat um 2,2 Prozent gesunken. Bei Silber notierte der Preis ebenfalls niedriger als zuvor und beendete den Monat mit 22,76 US-Dollar pro Feinunze, ein Minus von 2 Prozent. „Die Edelmetalle Gold und Silber setzten ihre Bodenbildung im Juni fort. Ingesamt verzeichneten beide Metalle ein leichtes Minus zum Monatsende“, sagt Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH."Die Aktien der Minenbetreiber entwickelten sich im Juni parallel zu den Edelmetallen weiter seitwärts und blieben angesichts der verbesserten Gewinnsituation der Minenbetreiber aufgrund gefallener Energiepreise unterbewertet", so Siegel weiter.Der Preis für Platin verbilligte sich im Juni gegenüber dem Vormonat um 9,2 Prozent und lag am Monatsende bei 906 US-Dollar pro Feinunze. Der Palladiumpreis hingegen ging zum Monatsende um 8 Prozent auf 1.228 US-Dollar pro Feinunze zurück. "Im Juni hielten die Gewinnmitnahmen bei Platin an und das Edelmetall wurde ausverkauft", so Siegel.Die Basismetalle entwickelten sich zum Monatsende Juni uneinheitlich. Der Nickelpreis ist gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent gesunken und schloss bei 20.099 US-Dollar. Blei verteuerte sich im abgelaufenen Monat um 3,4 Prozent auf 2.105 US-Dollar. Der Preis für Aluminium notierte mit 2.150 US-Dollar um 4,1 Prozent niedriger. Zink hingegen verteuerte sich um 6,0 Prozent auf 2.363 US-Dollar. Auch das Industriemetall Kupfer notierte um 2,4 Prozent höher als zuvor und schloss bei 8.210 US-Dollar.Die uneinheitliche Entwicklung nach den teilweise deutlichen Preisrückgängen bei den Basismetallen deutet darauf hin, dass die Preise nach den starken Rückgängen der letzten Montate einen Boden gefunden haben könnten", so Martin Siegel.Der Preis der Sorte Brent-Öl ist Ende Juni um 3,7 Prozent gestiegen und hat den Monat mit 70,64 US-Dollar pro Barrel abgeschlossen. "Der Ölpreis hat sich wieder erholt: die Abnehmer von Öl haben die mittlerweile teilweise stark gesunkenen Preise dazu genutzt, um ihre Bestände wieder aufzubauen, was zu einer Stabilisierung der Preise führt", so Siegel.Die Investmentboutique Stabilitas GmbH hat sich auf die Beratung von Edelmetallinvestments spezialisiert. Seit Unternehmensgründung im Jahr 2006 berät das Unternehmen die auf den Minensektor ausgerichteten Stabilitas-Edelmetallfonds, die unter der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet werden. Hierzu zählen der STABILITAS–PACIFIC GOLD+METALS sowie die Spezialfonds STABILITAS–SILBER+WEISSMETALLE sowie der STABILITAS–GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS.Instinctif PartnersAlexandra ZahnTel: 0173 / 686 80 37Mail: alexandra.zahn-kolechstein@instinctif.comDisclaimer: Sämtliche Informationen dienen nur zur allgemeinen Information und nicht zur Beratung des Nutzers und stellen keine Aufforderung und/oder Anleitung und/oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren jeglicher Art dar. Die Stabilitas GmbH ist ein vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Abs. 2 WpIG der CapSolutions GmbH.