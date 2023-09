Great Pacific Gold schließt Übernahme von Wild Dog Resources Inc. ab

Great Pacific Gold Corp. gab gestern bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von Wild Dog Resources Inc. gemäß den Bedingungen einer Fusionsvereinbarung mit 15103452 Canada Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Great Pacific, und Wild Dog Resources abgeschlossen hat.Wild Dog Resources besitzt bzw. hat das Recht, durch Explorationslizenzen und Explorationslizenzanträge eine Beteiligung an drei separaten hochgradigen Gold-Kupfer-Mineralliegenschaften in Papua-Neuguinea zu erwerben: das Projekt Wild Dog, das Projekt Arau und das Projekt Kesar Creek.Gemäß dem Fusionsabkommen erhielten die Aktionäre von Wild Dog Resources insgesamt etwa 16.161.441 Stammaktien von Great Pacific, wobei jeder Aktionär von Wild Dog Resources eine Stammaktie für je 7,028 Wild Dog-Aktien erhielt.© Redaktion MinenPortal.de