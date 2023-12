Strafen für nichts, WEF Warnung & Blackstone Trust am Ende?

Javier Milei wurde als Rebell präsentiert, jetzt bleibt Argentinien im "Klimaabkommen".In Deutschland verschärfen sich politische und wirtschaftliche Krise. Die FDP hält die Mitgliederbefragung ab, will aber in der Regierung bleiben.VW baut wegen mangelnder Nachfrage noch weniger E-Autos, während China die Voraussetzungen schafft, den Markt mit billigen E-Autos zu fluten.Das GEG tritt ab 2024 in Kraft und wer sich nicht an die neuen Vorschriften hält, wird mit bis zu 50.000 € Strafe belegt. Das alles, um mit Billionen-Kosten "einzusparen", was China täglich raushaut. Wer ist der Meister der Doppelmoral?Mit ihren stiegenden Uranimporten aus Rußland sind die USA ganz vorne auf der Liste.Das Jahr 2024 birgt große Gefahren, so Jeremy Jurgens vom WEF. Besonders mit schwerwiegenden Cyberangriffen sei zu rechnen. Die Immobilienkrise erwischt auch den Giganten Blackstone. Shortseller behaupten, beim BXMT stehe eine Liquiditätskrise bevor.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)