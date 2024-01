Reischauer wird Teil der Heimerle + Meule Group

Pforzheim, den 12. Januar 2024 – Die Reischauer GmbH mit Sitz in Idar-Oberstein gehört seit Beginn des neuen Jahres zur Heimerle + Meule Group, die innerhalb der Lübecker Possehl-Gruppe den Geschäftsbereich Edelmetallverarbeitung repräsentiert. Hierzu hat die Heimerle + Meule GmbH, Pforzheim, sämtliche Geschäftsanteile an der Reischauer GmbH von den Herren Franz Reischauer und Dr. Gerd Wagner erworben."Wir freuen uns, die Reischauer GmbH in der Heimerle + Meule Group begrüßen zu dürfen. Das Unternehmen passt perfekt zu uns und ermöglicht es uns zugleich, unsere Wertschöpfungskette in der Verarbeitung von Edelmetallen weiter auszubauen und unseren Kunden ein komplettes Produkt- und Dienstleistungspaket vom Recycling von Altmaterial bis hin zu fertigen Münzen und Medaillen anzubieten. Wir sehen den spannenden Wachstumsmöglichkeiten, welche die Reischauer GmbH unserer Unternehmensgruppe bietet, mit großer Zuversicht entgegen.", sagt Thomas Frey, CEO der Heimerle + Meule Group.Die Reischauer GmbH wurde 1913 in Idar-Oberstein gegründet und lieferte zu Beginn über viele Jahrzehnte hinweg Halbzeuge und Halbfabrikate aus Edelmetallen an die schmuckverarbeitenden Betriebe in Idar-Oberstein. In den 80er Jahren wurden erstmals Medaillen aus Gold- und Silberwerkstoffen geprägt und seit Beginn des laufenden Jahrhunderts die geschäftlichen Aktivitäten in der Münzbranche auf- und kontinuierlich ausgebaut.Seit rund zwölf Jahren arbeitet die Reischauer GmbH ausschließlich für die Münzbranche und fertigt für diese hochwertigste Rohlinge und Prägungen aus Edelmetall- und Kupferwerkstoffen. Das Traditionsunternehmen aus Idar-Oberstein ist heute weltweit in der Münzbranche für seine Prägungen mit hohen und mittelhohen Reliefs sowie für profilierte Prägerohlinge bekannt und geschätzt."Ich bin sehr stolz auf das, was das Team der Reischauer GmbH seit ihrer Gründung erreicht hat, und freue mich auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft innerhalb der Heimerle + Meule Group. Diese gewinnt ein Unternehmen mit hohen Fertigungskapazitäten im Bereich Münz- und Medaillenprägen sowie einem in der Branche einzigartigen Produkt- und Technologie-Know-how.Zugleich wird Reischauer von den vor- und nachgelagerten Dienstleistungen der Heimerle + Meule Group, deren Internationalität, dem vorhandenen Netzwerk und den hohen Vertriebskompetenzen innerhalb des Unternehmensverbundes sehr profitieren.", sagt Dr. Gerd Wagner, der auch künftig die Geschäftsführung und die operative Führung von Reischauer verantworten wird.Mit dem Erwerb der Reischauer GmbH stärkt die Heimerle + Meule Group ihre bereits starke Stellung im europäischen Edelmetallmarkt konsequent weiter. Bereits im Vorjahr konnte Heimerle + Meule mit dem Mehrheitserwerb an der britischen Commonwealth Mint seine Expertise bei Edelmetallmünzen und -medaillen stark ausbauen.Als klassische Gold- und Silberscheideanstalt 1845 in der Goldstadt Pforzheim gegründet, hat sich die Heimerle + Meule GmbH zu einem Komplettanbieter in der Edelmetallverarbeitung entwickelt. Das Unternehmen gehört seit 1960 zur Lübecker Possehl-Gruppe. Die Produkte und Dienstleistungen aus dem Hause Heimerle + Meule werden heute in der Schmuck- und Uhrenbranche, in verschiedenen technischen Industrien und im Dentalbereich eingesetzt sowie als Investmentprodukte international nachgefragt.Die Heimerle + Meule Group ist ein führender Verbund international agierender Unternehmen und beschäftigt derzeit über 1.300 Mitarbeitende an Standorten in 7 Ländern Europas. Die Edelmetallgruppe setzt sich aus der Heimerle + Meule GmbH mit Hauptsitz in Deutschland und einer Niederlassung in Österreich sowie den Tochtergesellschaften Cooksongold, Weston Beamor, Gecko, The Commonwealth Mint und Techgrave in Großbritannien, Cookson-CLAL in Frankreich, Drijfhout in den Niederlanden, SEMPSA JP in Spanien und Koutadly in Portugal zusammen. Weltweit stehen die qualifizierten Teams in allen Geschäftsbereichen für den unternehmenstypischen hohen Qualitätsstandard und für umfassende Kompetenz rund ums Edelmetall.Die unter Führung der Management-Holding L. Possehl & Co. mbH weltweit agierende Possehl-Gruppe ist ein diversifizierter Konzern mit aktuell zehn voneinander wirtschaftlich unabhängigen, dezentral organisierten Geschäftsbereichen. Die Possehl-Gruppe umfasst die L. Possehl & Co. mbH sowie mehr als 200 Tochtergesellschaften in über 30 Ländern. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe nach vorläufigen Angaben einen Umsatz von Euro 5,6 Milliarden. Aktuell hat Possehl weltweit mehr als 13.000 Beschäftigte.Das Unternehmen wurde 1847 von Ludwig Possehl als Platzhandel für Eisenwaren in Lübeck gegründet. Seit 1919 ist die gemeinnützige Possehl-Stiftung alleinige Gesellschafterin. Diese gesellschaftsrechtliche Struktur ermöglicht die Selbstständigkeit der Possehl-Gruppe und bildet das Fundament für langfristige unternehmerische Entscheidungen.Weitere Informationen zur Reischauer GmbH finden Sie unter: www.reischauer.de Heimerle + Meule GmbHMarketingDennigstraße 16, 75179 PforzheimTelefon: +49 7231 940 2563E-Mail: marketing@heimerle-meule.com