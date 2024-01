Prüfung des Konsenses und der Goldlöckchen-Sieben

Quelle: Stockcharts.com, Financial Sense Wealth Management

Wenn Sie ein Aktienportfolio besitzen oder in den Markt investiert sind, halten Sie höchstwahrscheinlich mehr als ein Unternehmen oder verfügen über ein gewisses Maß an Diversifizierung. Oder, was heute sehr verbreitet ist, Sie besitzen einen börsengehandelten Fonds (ETF) oder mehrere verschiedene ETFs, die einen großen Korb von Unternehmen enthalten. Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, wäre es die beste Anlageentscheidung gewesen, die Diversifizierung über verschiedene Sektoren, Branchen oder Anlageklassen hinweg zu ignorieren und einfach dem gigantischen Sog des globalen Kapitals zu folgen, das in sieben Aktien strömt.Ja, das stimmt, ich spreche von den großen Tech-Aktien mit Mega-Cap, die wir die Unglaublichen Sieben nennen - Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Meta (META), Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) und Tesla (TSLA) - die alle den Weg nach vorne ebnen, wenn es um Robotik, Automatisierung und künstliche Intelligenz geht.Im Laufe der Geschichte gab es zahlreiche Fälle, in denen sich das Kapital stark auf ein einziges Unternehmen oder eine kleine Gruppe von Aktien konzentrierte, wie z. B. die Nifty-50-Wachstumsaktien in den 1970er Jahren oder der Technologiesektor in den späten 1990er Jahren. Oft wird eine solche Herdenbildung durch ein starkes Narrativ angetrieben, das die öffentliche Meinung und das Investitionskapital der Anleger auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht.In diesen Fällen beherrschen große Gewinne in Verbindung mit einer guten Story die Schlagzeilen, und der Konsens der Masse wird immer überzeugter, dass der schnellste und effektivste Weg, schnell reich zu werden, in großen Wetten oder großen Positionen in den großartigen oder Nifty-Aktien des Augenblicks besteht.Angesichts ihrer hohen Bewertungen wuchs die Besorgnis und es wurde zunehmend darüber diskutiert, dass die Technologiebranche in eine weitere blasenähnliche Phase eintreten könnte, als die "Unglaublichen Sieben"-Aktien nach 2020 eine parabolische, vertikale Bewegung vollzogen. Ende 2021 kehrte sich die Marktdynamik um, und einige der großen Technologiewerte verzeichneten im Laufe des Jahres 2022 Kursverluste von 50% oder mehr. Im vergangenen Jahr legten sie erneut zu und trugen erneut den Großteil der Marktrenditen bei. Die Frage, die wir uns als Anleger stellen müssen, lautet: Wie lange wird diese Entwicklung anhalten?Wenn wir den S&P 500 betrachten, flirtet der Aktienmarkt derzeit mit den Allzeithochs des letzten Jahres und von Ende 2021, wobei der Schwerpunkt auf der Frage liegt, wie stark die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr senken wird, um die finanziellen Bedingungen zu lockern und die Kreditkosten über die Zinskurve hinweg zu senken.Angesichts einiger anfänglich über den Erwartungen liegender Wirtschaftszahlen und Gewinnmitnahmen zum Jahresende kam es zu Beginn des Jahres 2024 zu einem leichten Wackeln der Stimmung und der Positionierung mit einer größeren Unsicherheit über das Ausmaß der für dieses Jahr erwarteten Zinssenkungen der Fed im Zusammenhang mit einer weithin erwarteten weichen Landung.Die derzeitige Dynamik der Aktienkurse beruht auf einem Narrativ, das meiner Meinung nach in diesem Jahr auf die Probe gestellt werden wird. Die vorherrschende Meinung ist, dass es keine Rezession geben wird (stattdessen werden wir eine weiche Landung erleben) und dass die Fed ab März die Zinsen senken wird. Es gibt keinen endgültigen Konsens über die Anzahl der Zinssenkungen, da diese von Unternehmen zu Unternehmen variiert.Einige wie Goldman Sachs glauben, dass die Zinssenkungen im Durchschnitt zwischen 25 und 50 Basispunkten liegen werden, andere wie UBS sind der Meinung, dass die Zinssenkungen im Bereich von 100 bis 150 Basispunkten liegen werden, und nur wenige glauben, dass es überhaupt keine Zinssenkungen geben wird.Damit dieses Goldlöckchen-Szenario ohne Rezession, aber mit niedrigerer Inflation und niedrigeren Zinssätzen eintritt, was sich wahrscheinlich erheblich auf die Rekordleistung von Big Tech auswirken wird, möchte ich unsere Ansicht zu den Hürden darlegen, die überwunden werden müssen, damit dies eintritt. Wie die glorreichen Sieben präsentiere ich die Goldlöckchen-Sieben - sieben Ereignisse, die meiner Meinung nach eintreten müssen, damit das Goldlöckchen-Szenario im Jahr 2024 Wirklichkeit wird.1. Die langfristigen Zinssätze müssen sinken und bis weit in die Jahre 2025-2026 hinein niedrig bleiben. Gegenwärtig haben die meisten Unternehmen ihre Schulden bis 2020 zu niedrigen Festzinsen festgeschrieben. Im Jahr 2025 werden 50% dieser Schulden fällig und könnten die Bilanzen der Unternehmen unter Druck setzen, wenn die Zinsen hoch bleiben. Große Unternehmen werden keine Schwierigkeiten haben. Sie sichern sich nicht nur niedrige Zinssätze für ihre Schulden, sondern erhalten auch hohe Renditen auf ihre Barmittel. Dies ist das Beste aus beiden Welten: niedrige festverzinsliche Schulden und hohe Zinsen auf Bargeld. Ich glaube nicht, dass dies auf dem Weg ins Jahr 2025 der Fall sein wird.