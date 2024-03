Silber überraschte positiv - Bullen jetzt am Ball

Quelle Chart: stock3

Zur letzten Analyse vom 28. Februar schien die Welt rund um den Silberpreis etwas kritisch. Kurz vor der Aufgabe wichtiger Marken hätte es, mitsamt negativer Saisonalität im Rücken, zu weiteren Abschlägen kommen können. Doch Silber drehte punktuell auf und entschied sich für die bullische Long-Variante. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Die Marke rund um 22,00 USD zog allerdings wiederkehrende Nachfrage an. In der Folge pumpte der Silberpreis dynamisch gen Norden und erreichte, mitsamt Sprung über den Widerstand von 23,52 USD, die entscheidende Widerstandbarriere von 25,50 USD. Dort erfolgte, wenig überraschend, eine Abweisung und doch scheinen die Bullen nicht locker zu lassen. Je früher sich Silber jetzt wieder fängt, desto besser die Ausgangsbasis für einen Ausbruch über 25,50 USD. Heute wieder mit Zugewinnen sollte eine baldige Attacke nicht überraschen.Wichtig hierbei, dass das Preisniveau von 24,76 USD per Tagesschluss überwunden werden kann.Ein Ausbruch mitsamt Etablierung über 25,50 USD erlaubt dem edlen Metall in weiterer Folge zusätzliche Chancen auf der Oberseite. Dabei sind die Marken von 25,96 USD und dem folgend das Level von 26,60 USD interessant. Setzen überraschenderweise die Bären wieder zu einem Schlag an, wäre bei einem Rückgang unter das bisherige Wochentief von 24,30 USD mit einer weiteren Abwärtswelle bis zur nunmehrigen Unterstützung bei 23,52 USD zu rechnen.Im Ausdehnungsfall könnten die Bären sogar einen Rücklauf bis zur nächsttieferen Unterstützung 22,79 USD initiieren. Dort würde zugleich die Aufwärtstrendlinie vom Herbst 2022 auf einen Test warten. Dementsprechend findet sich dort eine massive Kreuzunterstützung, welche die Bären zunächst zügeln sollte. Der weitere Verlauf dürfte sich dort entscheiden. Notierungen unter 22,50 USD wären dementsprechend bärisch einzustufen und würden weiteres Abwärtspotenzial in Aussicht stellen.Die Bullen bewiesen Stärke im Kontext der jüngsten Zugewinne und Attacke auf den Widerstand von 25,50 USD. Je früher dieses Level erneut attackiert werden kann, desto besser. Oberhalb von 24,76 USD erlaubt sich eben diese Attacke, welche bei einem Ausbruch weiteres Potenzial bis 25,96 USD und dem folgend bis 26,60 USD eröffnen würde.Oberhalb des erst gestern markierten Wochentiefs von 24,30 USD bleiben die Bullen am Ball. Unterhalb davon sollte man jedoch weitere Verluste bis zunächst 23,52 USD einkalkulieren, bevor darunter ein Test der Kreuzunterstützung rund um 22,79 USD auf die Agenda rücken könnte. Unterhalb dessen wären die Bären wieder klar im Vorteil.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.