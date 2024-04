Gold- und Silberpreise klettern weiter nach oben

Minenaktien haben im März ihre Verluste weitgehend ausgeglichen

Der Ölpreis steigt weiter – Anzeichen für eine Erholung der Weltwirtschaft

Bad Salzuflen, 12. April 2024 – Der Goldpreis notierte Ende März bei 2.232,90 US-Dollar und lag damit um 9,2 Prozent höher als im Vormonat. Auch der Silberpreis beendete den Monat mit 25,04 US-Dollar und lag damit um 10,3 Prozent höher als im Vormonat."Gold und Silber sind zuletzt sehr deutlich angestiegen. Aus unserer Sicht könnten zunehmende Goldkäufe der Zentralbanken der BRICS-Staaten zu dem deutlichen Kursanstieg bei Gold geführt haben. Auffällig ist, dass das physische Gold steigt, während die anderen Bereiche der Edelmetallmärkte nur zögerlich folgen. Mit Blick auf die Minenaktien haben letztere ihre Verluste aus den Vormonaten im März ausgeglichen und sind im Zuge dessen sprunghaft angestiegen", sagt der Edelmetall-Experte Martin Siegel.Die Preise für Platin und Palladium notierten zum Monatsende wie folgt: Platin lag bei 910 US-Dollar und notierte demnach um 3,4 Prozent höher als im Vormonat. Palladium schloss Ende März mit 1.016,50 US-Dollar, ein Plus von 7,8 Prozent gegenüber Februar. "Platin und Palladium haben im März einen Boden gefunden und sich dabei leicht erholt", so Siegel.Der Nickelpreis lag zum Monatsende bei 16.526 US-Dollar und notierte damit um 5,2 Prozent niedriger als im Vormonat. Blei beendete den Monat mit 1.964 US-Dollar und notierte damit um 4,9 Prozent niedriger als zuvor. Der Preis für Aluminium lag Ende März mit 2.336 US-Dollar um 4,9 Prozent höher als im Vormonat. Zink schloss bei 2.391 US-Dollar, also um 0,4 Prozent höher als Ende März. Der Preis für das Industriemetall Kupfer lag bei 8.766 US-Dollar und 4,3 Prozent höher als im Vormonat.Auch der Ölpreis kletterte Ende März auf 83,17 US-Dollar und notierte damit um 6,3 Prozent höher als im Vormonat."Der Anstieg beim Kupfer, dem relevantesten Basismetall, deutet auf eine Stabilisierung der Weltkonjunktur hin. Das Szenario wird unterstützt durch einen steigenden Ölpreis und durch die Rekordstände an den Aktienmärkten", so Siegel.Die Investmentboutique Stabilitas GmbH hat sich auf die Beratung von Edelmetallinvestments spezialisiert. Seit Unternehmensgründung im Jahr 2006 berät das Unternehmen die auf den Minensektor ausgerichteten Stabilitas-Edelmetallfonds, die unter der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet werden. Hierzu zählen der STABILITAS–PACIFIC GOLD+METALS sowie die Spezialfonds STABILITAS–SILBER+WEISSMETALLE sowie der STABILITAS–GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS.Instinctif PartnersAlexandra ZahnTel: 0173 / 686 80 37Mail: alexandra.zahn-kolechstein@instinctif.comDisclaimer: Sämtliche Informationen dienen nur zur allgemeinen Information und nicht zur Beratung des Nutzers und stellen keine Aufforderung und/oder Anleitung und/oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren jeglicher Art dar. Die Stabilitas GmbH ist ein vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Abs. 2 WpIG der CapSolutions GmbH.