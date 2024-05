Während der Goldpreis auf neue Höchststände klettert, geht es für Minenbetreiber nicht nur um den Preis

Gold schloss im März auf einem Allzeithoch; ein diszipliniertes, vorsichtiges und konsequentes Vorgehen bei Akquisitionen könnte sich positiv auf Goldaktien auswirken.Nach mehreren gescheiterten Versuchen in den letzten drei Jahren ist es Gold endlich gelungen, das Hoch vom August 2020 bei 2.075 US-Dollar zu überwinden. Diesmal war der Durchbruch entscheidend, und Gold beendete jede Woche im März auf einem neuen Allzeithoch. Die starke Erholung führte dazu, dass der Goldpreis am 28. März bei 2 229.87 $ pro Unze schloss, was einem satten Monatsgewinn von 9.08% (185.56 $ pro Unze) entspricht.In den ersten Apriltagen erreichte der Goldpreis weiterhin neue Höchststände. Während die Zahl der offenen Positionen an der COMEX für Gold und die Netto- Longpositionen im März zunahmen, gingen die Bestände der börsengehandelten Gold-Bullion-Fonds nach einigen Tagen mit Nettozuflüssen weiter zurück.Wir haben auf die sich ausweitende Bewertungslücke zwischen Gold und Goldaktien hingewiesen. Im März zeigten die Goldaktien endlich ihre Hebelwirkung auf den Goldpreis. Dies könnte den Beginn einer lang erwarteten Trendwende bei Goldminenaktien markieren. Nachdem der NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)¹ und der MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR)² mehrere Jahre hinter dem Edelmetall zurückgeblieben waren, entwickelten sie sich im März deutlich besser als Gold.Wir glauben, dass Gold das Potenzial hat, im Jahr 2024 auf einem höheren Niveau – über 2.000 US-Dollar pro Unze – gehandelt zu werden. In den letzten Jahren folgten auf starke Anstiege, wie sie der Goldpreis im vergangenen Monat erlebt hat, häufig Phasen der Konsolidierung um ein etabliertes höheres Niveau herum, in denen das Metall in einem Seitwärtsmuster gehandelt wurde, bis ein neuer Katalysator auftrat, der die Preise noch weiter nach oben trieb. Die Rückkehr der Anlegernachfrage, die sich in den Zuflüssen in globale börsengehandelte Gold-Bullion-Fonds widerspiegelt, könnte ein solcher Katalysator sein, der den Goldpreis unserer Ansicht nach auf über 2.500 US-Dollar pro Unze treiben könnte.Ein steigender Goldpreis ging in der Vergangenheit immer mit einer starken Performance von Goldaktien einher. Die Outperformer des Sektors müssen zudem zeigen, dass sie fundamental gut aufgestellt sind und eine solide Strategie verfolgen, um höhere Goldpreise in verbesserte Cashflows und höhere Renditen umzuwandeln, was wiederum zu Wachstum führen wird. Organisches Wachstum ist im Goldsektor nicht leicht zu erzielen. Die Suche nach neuen Goldvorkommen oder die Definition/Erweiterung bestehender Vorkommen ist ein schwieriger, langwieriger und kapitalintensiver Prozess.Die meisten großen und mittleren Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre Jahresproduktion aufrechtzuerhalten. Um ihre schrumpfende Reserven- und Ressourcenbasis signifikant zu erweitern, müssen sie in der Regel andere Unternehmen oder Standorte erwerben. Je weiter ein Projekt fortgeschritten ist, desto höher ist seine Bewertung und desto schneller kann das Unternehmen wachsen.Aber es ist auch nicht einfach, die richtigen Projekte zu akquirieren. Die Unternehmen müssen ein akzeptables Gleichgewicht zwischen dem gezahlten Preis und dem mit dem Projekt verbundenen Risiko erreichen und den Märkten ihre Fähigkeit demonstrieren, attraktive Renditen zu erzielen. Während der letzten Goldhausse kam es zu zahlreichen teuren Übernahmen, als die Unternehmen ihre Produktion um jeden Preis steigern wollten. Die Goldaktien wurden dafür bestraft, dieUnternehmen haben daraus gelernt, und heute sind die führenden Unternehmen des Sektors disziplinierte und vorsichtige Akquisiteure.Im vergangenen Monat gab Alamos Gold den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Argonaut Gold bekannt. Es gibt mehrere Aspekte dieser Transaktion, die es wert sind, hervorgehoben zu werden:• Alamos hat eine gute Erfolgsbilanz bei der Akquisition. Heute übersteigt der Nettogegenwartswert der erworbenen Vermögenswerte bei weitem die Anschaffungskosten, was die Wertschöpfung belegt. Der Markt honorierte diesen erfolgreichen Abschluss mit einem Kursanstieg von 7% am Tag der Bekanntgabe (27. März), obwohl es sich um eine reine Aktientransaktion handelte, die zur Ausgabe von Aktien im Wert von rund 5% der Marktkapitalisierung des Unternehmens führte.• Alamos erwartet unmittelbare Synergien aus der Nutzung der gemeinsamen Infrastruktur, die in Verbindung mit Betriebs-, Beschaffungs- und Steuereinsparungen zu Synergien von mehr als 515 Millionen Dollar führen dürften.