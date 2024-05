Goldpreisprognose: 20./21. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose: 11.05.24 (09:51 Uhr) bei 2.360 US-DollarIm laufenden Jahr hat der Goldpreis (XAU/USD) von der Unterstützung im 2.000er $-Bereich aus eine bemerkenswerte Rallye gestartet und bei 2.431 $ ein nächstes Allzeithoch erreicht. Gewinnmitnahmen haben dann im Rahmen der Aufwärtstrendstruktur eine Korrektur ausgebildet, die nach Rückkehr über den 20-Tage-Durchschnitt nun beendet sein könnte.In der vergangenen Woche hat der Kurs die Unterstützung bei 2.300 $ genutzt, um sich wieder in Reichweite des Allzeithochs aus April zu bringen. Zum Wochenstart am Montag ist eine Stabilisierung über 2.340 $ zu erwarten.• Mögliche Tagesspanne: 2.340 $ bis 2.380 $• Nächste Widerstände: 2.346 $ = Vorwochenhoch | 2.431 $ = Allzeithoch• Wichtige Unterstützungen: 2.291 $ = Vorwochentief | 2.236 $ = März-Hoch | 2.146 $ = 2023 Hoch• GD20 (Std): 2.364 $Nach dem Erholungsimpuls zum Ende der vergangenen Woche wäre noch ein Pullback zu erwarten, der die Unterstützung am GD 20 testen dürfte. Hier könnte sich am Dienstag der weitere Wochenverlauf entscheiden. Sollte der Kurs den GD 20 abgeben, würde die 2.300er $-Marke erneut in den Fokus geraten.• Erwartete Tagesspanne: 2.330 $ bis 2.350 $Ergänzend zum Stundenchart ringt der Kurs nach seinem Rekordwert aus April 2024 um den 20-Tage-Durchschnitt. Sollte dieser einen Re-Test erfolgreich absolvieren, steht als nächstes Ziel das Allzeithoch auf dem Plan.Anderenfalls wäre noch der GD 50 zu Stelle, um eine stärkere Korrektur abzufedern und die laufende Aufwärtstrendstruktur fortzusetzen.• Mögliche Wochenspanne: 2.310 $ bis 2.410 $Nach Rückkehr über den GD 20 stehen die Wahrscheinlichkeiten gut für einen nächsten Bewegungszweig nach oben. Zur Bestätigung müsste ein neues Allzeithoch erreicht werden, welches in der zweiten Mai-Hälfte auf dem Plan stehen könnte.In einer Seitwärtsphase wäre hingegen noch ein Test am GD 50 zu erwarten.• Mögliche Wochenspanne: 2.360 $ bis 2.450 $ alternativ 2.280 $ bis $2.350 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)