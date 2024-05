Goldpreisprognose: 22./23. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose: 24.05.24 (22:01 Uhr) bei 2.333 US-DollarIm laufenden Jahr konnte der Goldpreis (XAU/USD) von der Unterstützung im 2.000er $-Bereich aus eine bemerkenswerte Rallye starten, die am jüngsten Allzeithoch vorerst in eine Seitwärtsphase übergehen dürfte.In der vergangenen Woche hat der Kurs bei 2.450 $ direkt zum Start seine nächste Rekordmarke gesetzt. Dort ist Gold jedoch auf eine Angebotssituation getroffen, in der Gewinnmitnahmen eine Korrektur gestartet haben. Mit Blick auf den US-Feiertag könnte sich über das lange Wochenende ein Ungleichgewicht bilden, welches am Montag im Spot-Preis noch nicht abgebildet wird. Ein Test des 50-Tage-Durchschnitts ist jedenfalls wahrscheinlich, die Zone bei 2.270 $ bis 2.280 $ bildet eine stärkere Unterstützung.• Mögliche Tagesspanne: 2.310 $ bis 2.350 $• Nächste Widerstände: 2.411 $ = April-Hoch | 2.450 $ = Vorwochenhoch & Allzeithoch• Wichtige Unterstützungen: 2.332 $ = Vorwochentief | 2.236 $ = März-Hoch• GD20 (Std): 2.335 $Die Rallye an das Allzeithoch korrigiert momentan. Durch den US-Feiertag dürften sich am Dienstag stärkere Impulse zeigen, wobei auch die US-Wirtschaftsdaten zum Verbrauchervertrauen weitere Bewegung verursachen könnten. Die Nachfragezone bei 2.270 $ wird daher eine Rolle spielen, wodurch Übertreibungen in beide Richtungen möglich sind.• Erwartete Tagesspanne: 2.270 $ bis 2.340 $Ergänzend zum Stundenchart ergibt sich durch den Bruch des GD 20 eine durchwachsene Situation. Zünglein an der Waage bildet der 2.270er $-Bereich, wobei signifikante Verluste unterhalb dieser Marke noch am März-Hoch abgefangen werden könnten.Die laufende Aufwärtstrendstruktur könnte daher nun einer breiteren Seitwärtsphase über 2.250 $ weichen.• Mögliche Wochenspanne: 2.250 $ bis 2.380 $Nach dem jüngsten Rekordhoch liegt die Wahrscheinlichkeit zunächst auf Seiten einer volatilen Seitwärtskorrektur. Vor einem nächsten Nachfrageschub ist daher abzuwarten, in welchen Grenzen die Marktteilnehmer um eine Preisbildung ringen. Signifikante Dochte beziehungsweise Lunten definieren dann Zonen, in denen stärkere Ausbruchsbewegungen entstehen könnten.Momentan bildet das März-Hoch die wichtigste Unterstützung, Notierungen über dem Vorjahreshoch halten grundsätzlich einen positiven Ausblick aufrecht.• Mögliche Wochenspanne: 2.310 $ bis 2.420 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)