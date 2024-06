Stewart Thomson: Gold bei 2.300 Dollar bis 2.265 Dollar - Die Kaufzone der Champions

Die Seitwärtskorrektur bei Gold setzt sich fort, und die meisten Bankanalysten bleiben für das Metall positiv gestimmt. Werfen Sie einen Blick auf die Meinung von Goldman zu diesem Thema:Ist ihre zinsbullische Haltung gerechtfertigt? Steuert Gold in diesem Jahr wirklich auf 2.700 Dollar zu? Für einige Einblicke in die Angelegenheit:In Mexiko und Indien haben Wahlen stattgefunden, und die EU steht vor der Tür. Die meisten von ihnen sind gut für Gold.Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die gesamte BRICS-Gruppe ihre eigene Version des SWIFT-Geldtransfersystems einführt. Das ist ein bedeutender Beschleuniger für die Entdollarisierung... was natürlich eine gute Nachricht für Gold ist.Dies ist der wöchentliche Ölpreis-Chart. Ein Rückgang des Ölpreises spiegelt das Nachlassen des schuldenfinanzierten Wachstums im Westen wider. Er könnte auch die Regierungen von Ländern wie Russland und dem Iran beunruhigen, die auf den Ölverkauf angewiesen sind, um ihr Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten.