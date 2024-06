Silber verlässt den Aufwärtstrendkanal

Quelle Chart: stock3

Mit den soeben erfolgten US-Daten um 14:30 Uhr kam etwas Bewegung in den Markt. Der Silberpreis baut hierbei die Tagesgewinne weiter aus und doch ist es relativ zu den Geschehnissen und Verlusten der Vortage zu sehen. Mit dem Verlassen des Aufwärtstrendkanals, welcher seit Jahresbeginn existierte, trübte sich die zuvor freundliche Chartlage nämlich wieder etwas ein. Dabei bestätigte sich zudem der seit Ende Mai etablierte Abwärtstrend und könnte durchaus noch tiefer führen. Unterhalb von 29,75 USD bleibt die Lage angespannt.Kurzfristig besteht dabei Reaktionspotenzial bis 28,20 USD und eine Etage tiefer bis 27,70 USD. Darunter würde es dann sichtlich kritischer für die Bullen werden, sodass man mit größeren Abgaben in Richtung 26,60 USD kalkulieren müsste.Sollte sich der heutige Erholungsimpuls jedoch weiter fortsetzen, könnte es bei einer Rückkehr über 30,00 USD auch wieder/weiter in die bullischere Richtung ausschlagen. Neben 31,22 USD könnte in weiterer Folge auch wieder das Level von 32,50 USD ins Visier genommen werden.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.