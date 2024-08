Fortuna Mining Corp. mit Nachholpotenzial

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Silberminenunternehmen Fortuna Mining Corp. enttäuschte im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 10. April keineswegs. Dabei legte die Aktie nach vorheriger Performance von +87% im Jahr 2024 weiter kräftig zu und erreichte dabei das damals benannte Ziellevel von 5,95 USD. Vielmehr konnte am 28. Mai sogar ein frisches Reaktionshoch bei 6,36 USD ausgebildet werden. Was dann folgte, war jedoch eine Enttäuschung, doch dazu mehr im nachfolgenden Fazit.Der Hochpunkt im Mai liegt mittlerweile noch immer über -20 % zurück. In der Spitze verlor die Aktie sogar knapp -40 % und forderte sicher den einen oder anderen Anleger heraus. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass zuvor vom Februartief ausgehend eine Performance von satten +142 % erfolgte und somit die Volatilität der Aktie nichts für schwache Nerven ist.Aktuell ringt sie mit der seit Mai etablierten Abwärtstrendlinie und könnte, im Kontext des frischen Allzeithochs bei Gold und dem gewissen Druck bei Silber, durchaus Nachholpotenzial in Aussicht stellen. Gelingt es der Mine daher, sich über die Marke von 5,00 USD je Anteilsschein zu erheben, könnte durchaus wieder das Mai-Hoch von 6,36 USD wieder auf die Agenda rücken.Zwischengeschaltete Zielmarken wären dabei die bekannten Levels von 5,19 USD und nachfolgend 5,95 USD. Die Trendfolgesignale generieren jedenfalls keine Schwäche, sodass es durchaus ein versöhnlicher Jahresausklang werden könnte. Vorausgesetzt, die Bullen ergreifen ihre vorausliegende Chance.Sollten die Notierungen nämlich wieder kippen und unter den zuletzt eroberten gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA - rote Linie) bei aktuell 4,77 USD fallen, könnte sich das gegenwärtig aussichtsreiche Bild doch wieder eintrüben. Zumindest kurzfristig wären Rücksetzer bis 4,38 USD einzukalkulieren. Dort wäre eine Stabilisierungschance gegeben.Bleibt diese jedoch aus, so müsste man unterhalb von 4,14 USD mit einer Wiederaufnahme der Korrekturbewegung rechnen. Anschlussverluste bis rund 3,60 USD, die beinahe unvermeidliche Folge dieser Korrektur. Das Chartbild selbst würde in diesem Fall klar zugunsten der Bären ausschlagen, sodass das Handelsjahr 2024 letztlich doch kein bullischen Abschluss finden dürfte.Die jüngste Erholung reichte bis zur seit Mai etablierten Abwärtstrendlinie. Diese sollte zeitnah überwunden werden, um oberhalb von 5,00 USD weiteres Kurspotenzial in Aussicht zu stellen. Weitere Zugewinne über 5,19 USD und 5,95 USD dürften schließlich zur Einstellung des bisherigen Jahreshochs von 6,36 USD führen können.Sofern sich der Druck während der nächsten Handelstage wieder erhöht, sollte ein Test der Unterstützung bei 4,38 USD nicht überraschen. Insbesondere unterhalb von 4,77 USD steigt die Chance einer neuerlichen Schwächephase. Sollte der Abwärtsdruck sogar weiter zunehmen, müsste man unter 4,14 USD mit weiterem Druck in Richtung 3,60 USD kalkulieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.